Settimana Marsicana 2021: il programma completo

Appuntamento dal 2 all’otto agosto con il concerto di Ron e altri progetti musicali, spettacoli teatrali e di cabaret, mostre e street food

AVEZZANO – Dal 2 all’8 agosto appuntamento ad Avezzano con la “Settimana Marsicana” manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Avezzano, con il patrocinio del Comune di Avezzano, del Consiglio Regionale e della Regione Abruzzo.

Si comincia Lunedì 2 Agosto alle ore 21,30 con l‘Orchestra di fiati “Armelis” diretta dal Maestro Corrado Lambona. Martedì 3 agosto alle ore 21,30 la Tribute Band XVERSO, gruppo padovano nato nel 2011 come prima tribute band dedicata esclusivamente a Tiziano Ferro. Mercoledì 4 agosto doppio appuntamento: a partire dalle ore 20,45 si terrà il live della cantante avezzanese Laura Fantauzzo, già tra gli ottavi finalisti del Festival di Castrocaro 2020 mentre alle ore 21.30 ci sarà lo spettacolo di cabaret con il comico pugliese Uccio De Santis. Giovedì 5 Agosto alle ore 21,30 il concerto della Luce Band Vasco. Venerdì 6 agosto sarà la volta del cantautore e chitarrista Torge e la sua band. Alle ore 21.30 Tutto quello che c’è da dire su Dante…ve lo diciamo noi”: protagonisti Stefano Masciarelli e Corrado Oddi. Due attori per due versioni: una parafrasi in italiano contemporaneo e comprensibile a tutti per il primo, un’impostazione classica e tradizionale per il secondo.

Sabato 7 agosto ore 20,45 si potrà ascoltare il progetto musicale Three Generation, che alle 20.45 proporrà i grandi successi dal rock italiano, dagli Anni 70 ai brani pop rock contemporanei nazionali. Alle 21.30 appuntamento con lo spettacolo di cabaret con il comico mianese Gianluca Impastato, direttamente da “Colorado”. La serata di chiusura dell’8 agosto alle ore 21,30 con l’artista RON, nel ricordo dei quattro escursionisti dispersi sul Velino: Valeria Mella, Giammarco Degni, Gian Mauro Frabotta e Tonino Durante.

Dal 2 all’8 agosto 2021 presso l’Archivio di Stato di Villa Torlonia sarà allestita la mostra “Un Paese Ci Vuole”: opere di Lea Contestabile a cura di Manuela De Leonardis. Nell’ambito della Settimana Marsicana 2021 previsto anche lo Street Food dal 6 all’8 agosto 2021.