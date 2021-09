Serie C, Teramo – Siena 0-0: highlights, sintesi e tabellino

Buona prestazione dei biancorossi che alla scadere sfiorano il colpaccio con Fiorani. Domenica trasferta a Modena

TERAMO – Finisce a reti bianche l’esordio casalingo in campionato del Teramo contro il Siena, con qualche rimpianto in casa biancorossa, sia per l’episodio dubbio su Bernardotto, sia per qualche buona occasione avuta, compresa l’ultima con Fiorani. Diavolo comunque in crescendo nel corso del match, nonostante lo spessore dell’avversario. Domenica si viaggia verso Modena

Highlights

Sintesi della partita

Partono subito forte con i biancorossi con Malotti con un tiro dai diciotto metri che impegna Lanni nella deviazione in angolo. All’8′ annullato un gol al Siena di Paloschi, con segnalazione del primo assistente. Al 13′ punizione di Arrigoni, torre di Soprano che non trova compagni di squadra in piena area. Al 19′ Cardoselli alla conclusione alta in area. Tre minuti dopo Varela sfugge a Rillo e conclude sul primo palo, para Tozzo.

Nella ripresa, al 5′, Paloschi di testa manda a lato, brivido per i biancorossi. A due minuti dalla fine del tempo regolamentare torre di Birligea per il diagonale smorzato in angolo di Bouah. Al 5′ di recupero Teramo vicinissimo al vantaggio: azione partita da Bouah, rifinita da Mungo, con Fiorani che di testa, da pochi passi, spedisce fuori.

Mister Guidi a fine partita

«Avremmo meritato qualcosa in più, perché specialmente nella ripresa, a parte un colpo di testa di Paloschi, ci siamo stati solo noi in campo, costruendo tanto fino all’ultimo secondo. Sono orgoglioso di questo e della prova dei ragazzi, contro un avversario costruito per vincere. Oggi c’è stato un passo in avanti rispetto a Chiavari dal punto di vista della solidità difensiva e della continuità di gioco. Non mi sono piaciuti quei tre-quattro palloni persi in fase di costruzione nel primo tempo, che avremmo dovuto gestire con più qualità, subendo invece le loro ripartenze. Mi preoccuperei se non creassimo occasioni, certo siamo una squadra giovane che può palesare a volte un po’ di frenesia, ma miglioreremo col tempo. Bouah? L’ho avuto in Nazionale, ne conoscevo le potenzialità come tutti gli altri ragazzi che sono arrivati qui. Sono davvero contento del gruppo a disposizione. Bernardotto? Si è sbattuto tanto, la sua generosità ogni tanto gli fa perdere un po’ di lucidità, è solo questione di tempo. Questo gruppo meritava qualche punto in più per quanto sinora mostrato in campo, ma sono estremamente contento delle prestazioni fornite. Consentitemi di rimarcare l’applauso finale dell’intero stadio, perché vuol dire che siamo stati in grado di creare emozioni. Ora sarà bello andare a Modena per constatare ulteriori progressi».

Il tabellino

TERAMO (4-3-3): 1 Tozzo, 2 Hadziosmanovic, 5 Soprano, 26 Piacentini, 23 Rillo; 10 Mungo (Vk), 6 Arrigoni (K), 8 Viero (dal 31′ st 16 Rossetti); 7 Malotti (dal 42′ st 13 Bouah), 9 Bernardotto (dall’ 21 Birligea), 20 Rosso (dal 28 Fiorani). A disposizione: 22 Agostino, 3 Ndrecka, 4 Trasciani, 11 Cappa, 17 Surricchio, 19 Bellucci, 24 Cuccurullo, 29 Kyeremateng.

Allenatore: Guidi.

SIENA (4-3-3): 1 Lanni, 20 Mora, 3 Terigi (K), 13 Milesi, 33 Favalli (dal 30′ st 5 Farcas); 21 Cardoselli, 4 Acquadro (Vk), 14 Bani (69′ 24 Bianchi); 9 Varela (dal 40′ t 11 Karlsson), 99 Paloschi (dal 24′ st 17 Guberti), 7 Disanto (dal 24′ st 10 Caccavallo). A disposizione: 12 Mataloni, 16 Zaccone, 19 Terzi, 22 Marocco, 23 Marcellusi, 29 Darini. Allenatore: Volpe.

Arbitro: sig.ra Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno.

Assistenti: sigg. Marco Croce di Nocera Inferiore (SA) e Giovanni Dell’Orco di Policoro (MT).

Quarto ufficiale: sig. Daniele Rutella di Enna.

Reti: –

Ammonizioni: Bani (S), Rillo (T), Soprano (T), Acquadro (S), Piacentini (T), Arrigoni (T), Mungo (T).

Espulsioni: Cupi (T).

Recupero: 1′ nel primo tempo, 3′ nella ripresa