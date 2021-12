Serie C, Pontedera – Teramo 0-3: highlights, sintesi e tabellino

I biancorossi passano in vantaggio con Shiba e raddoppiano con Rosso; di Soprano il gol che chiude la partita

TERAMO – Il Teramo espugna Pontedera con un netto e rotondo 0-3. All’uno-due firmato dal tandem Rosso – Bernardotto, si aggiunge nella ripresa il tris di testa di Soprano, con Perucchini che si erge a protagonista nel finale respingendo anche un calcio di rigore dell’ex Magnaghi. Tre punti pesantissimi in ottica classifica, in vista del match casalingo di domenica prossima contro l’Ancona. Vediamo nei dettagli come é andata.

Highlights

Cronaca del match

Parte subito forte la squadra di casa con Benedetti che mette a lato dopo un ottimo aggancio. Risponde prontamente il Teramo con Malotti che spedisce la palla alta sopra la traversa. Ancora Malotti all’8′ dai 25 metri: palla sul fondo. Al 28′ i biancorossi passano in vantaggio: assist di Mungo sul secondo palo per l’accorrente Rosso che trafigge il portiere toscano. Tre minuti il raddoppio: ancora Mungo in rifinitura, con Bernardotto che davanti al portiere granata lo supera anche con l’aiuto di una piccola deviazione. Al 33′ Benedetti sfiora la rete per il Pontedera con un tiro teso che sfiora l’incrocio.

A inizio ripresa il diagonale di Benedetti termina di poco a lato. Al 9′ arriva il tris: colpo di testa diretto all’angolino di Soprano su traversone di Ndrecka, proprio sotto il settore dei sostenitori biancorossi. Al 33’invenzione di Hadziosmanovic, con tiro d’esterno che sfiora l’incrocio. Al 41′ conclusione di sinistro di Malotti, vola il portiere toscano a deviare. Nei minuti di recupero Perucchini super, respinge il rigore del capocannoniere Magnaghi.

Le dichiarazioni di Guidi nel post partita

«Mi aspettavo soltanto una grande reazione, ce l’eravamo imposti come gruppo dopo Carrara. Sapevamo di affrontare un avversario di qualità che aveva conseguito ottimi risultati al “Mannucci”. Gli elogi oggi sono da rivolgere tutti alla squadra, questa è la strada da percorrere in un campionato così competitivo, dove dobbiamo giocare sempre al massimo delle nostre possibilità per fare punti. Questo dev’essere un segnale chiaro, le ultime buone notizie societarie hanno dato forza a livello mentale ai giocatori, oggi abbiamo reagito nella maniera giusta, dai titolari ai subentranti, ma bisogna insistere per non vanificare la prestazione odierna. Bellucci ha riportato un forte trauma all’altezza del setto nasale, ma non credo gli pregiudicherà di giocare la prossima, sperando di recuperare gli altri indisponibili».

Tabellino

PONTEDERA: Angeletti M., Bakayoko A. (dal 17′ st Mattioli A.), Barba G. (dal 17′ st Marianelli A.), Benedetti G. (dal 29′ st Benericetti G.), Caponi A., Catanese G., Espeche M., Magnaghi S., Matteucci E., Milani L., Perretta G.. A disposizione: Sposito A., Santarelli L., Bardini L., Benericetti G., D’Antonio F., De Ioannon M., Di Bella L., Marianelli A., Mattioli A., Parodi S., Regoli G., Shiba C.

TERAMO: Perucchini F., Arrigoni A. (dal 45′ st Surricchio J.), Bellucci N. (dal 18′ st Pinto P.), Bernardotto G., Fiorani M., Hadziosmanovic C., Malotti M. (dal 45′ st Montaperto G.), Mungo D., Ndrecka A., Rosso S. (dal 40′ st Furlan R.), Soprano M. (dal 44′ st Trasciani D.). A disposizione: Agostino G., Tozzo A. , Di Dio F., Furlan R., Montaperto G., Pinto P., Rillo F., Surricchio J., Trasciani D.

Reti: al 27′ pt Shiba C. (Teramo), al 29′ pt Rosso S. (Teramo), al 10′ st Soprano M. (Teramo).

Ammonizioni: al 21′ st Milani L. (Pontedera), al 42′ st Catanese G. (Pontedera) al 41′ pt Hadziosmanovic C. (Teramo).