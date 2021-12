Roseto, “Progetto rose”: il 5 dicembre l’iniziativa delle Guide del Borsacchio

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Domenica 5 dicembre 2021, alle ore 10.00 , in località Piana Grande di Roseto , le guide ed i volontari del Borsacchio invitano tutti a partecipare al “Progetto rose”.

Un evento semplice ma fondamentale.

Grazie alle Guide Paolo Nocelli, Roberta Tulli e Giovanni Narciso, verrano preparate oltre 300 talee da 70 varietà di rose.

Ai partecipanti verrà dato il compito, sotto indicazione degli esperti, di preparare le nuove rose che in primavera verrano piantate ,in accordo con il comune di Roseto, in diversi punti della città.

Tutti noi sappiamo che il nome della nostra città deriva dalle sue Rose.

Con il tempo, nonostante diversi interventi, la città delle rose ha perso questa peculiarità.

Il progetto rose è un piccolo passo ma di qualità per ridare un significato al nome della nostra città .

La regione Abruzzo ha patrocinato il progetto considerandolo rilevante e questo da lustro all’amore e impegno messo dai volontari in questo progetto che, come sempre, viene svolto a carico dell’associazione e dei volontari che non smetteremo mai di ringraziare.