Deco Amicacci Abruzzo vince a Porto Torres 70-61 e chiude terza

GIULIANOVA – La Deco Amicacci Abruzzo coglie la settima vittoria in trasferta stagionale, superando sul parquet di Porto Torres l’Asinara Waves con il punteggio di 70-61, nell’ultima giornata di regular season di Serie A. La compagine guidata da coach Carlo Di Giusto conclude al terzo posto in classifica e troverà la Briantea84 Cantù in semifinale dei Play-off Scudetto.

Avvio positivo dell’Amicacci, che si affida alla precisione al tiro di Simone Giuranna, inserito nel quintetto iniziale. La squadra abruzzese tocca il +8 con Gabriel Benvenuto che realizza in campo aperto sul pallone recuperato dalla difesa. Porto Torres risponde con i canestri di Brown e Simula ma gli ospiti restano al comando grazie alle giocate di McIntyre e Benvenuto. Nel finale di primo quarto un ispirato Harrison Brown dalla distanza permette all’Asinara Waves di riportarsi in scia (15-17).

All’inizio del secondo periodo la squadra di casa effettua il sorpasso trascinata dai canestri del veterano Piotr Luszynki. L’Amicacci risponde con una grande azione conclusa da Francesco Greco Brakus ma Porto Torres piazza un mini parziale, portandosi sul +7 con un contropiede concluso dal giovane Bobbato su assist spettacolare di Simula. Negli ultimi minuti del primo tempo i canestri di Wallace Carvalho permettono alla compagine di coach Di Giusto di frenare le velleità di fuga dei sardi (34-29).

L’Amicacci rientra sul parquet con un altro piglio, riportandosi avanti di misura con due appoggi consecutivi di Ibrahim Mandjam. Il match procede in equilibrio, con gli attacchi particolarmente prolifici. Joel Boganelli dalla media segna il +3 per gli abruzzesi, che alzano l’intensità difensiva e ampliano il vantaggio. Porto Torres scivola a -9 con Benvenuto che apre e chiude un parziale di 2-11, prima del canestro di Luca Puggioni a pochi secondi dal termine del terzo quarto (46-53).

In apertura di quarto periodo l’Asinara Waves si porta sul -5 con la leggenda polacca Luszynki ancora a segno. L’Amicacci non si distrae e risponde con i gran tiri di Mandjam e Tanghe a bersaglio, per poi scappare via fino al +12 con due conclusioni di capitan Benvenuto e un altro canestro di Boganelli dalla sua mattonella. Il gioco da tre punti del britannico Brown è l’ultimo sussulto di Porto Torres, che viene colpita di nuovo da Benvenuto e Boganelli, a mettere il sigillo sulla vittoria degli abruzzesi (61-70).

Per la Deco Amicacci Abruzzo un successo che cambia poco per quanto riguarda i piazzamenti in classifica, ma che fa morale in vista dei Play-off Scudetto, che scattano il prossimo sabato 9 maggio. La squadra di coach Di Giusto affronterà in semifinale la Biantea84 Cantù, con gara 1 al PalaCastrum di Giulianova, mentre gara 2 e l’eventuale gara 3 si terranno nel week-end successivo in terra brianzola. L’altro accoppiamento è quello tra Dinamo Lab Sassari e Santo Stefano, rispettivamente prima e quarta classificata al termine della regular season.

Tabellino

Asinara Waves E-Ambiente Porto Torres: Bobbato 3, Simula 15, Spanu, Brown 16, Luszynski 24, Puggioni 2, Diene, Quaranta, Ciciou. All. Mura.

Deco Amicacci Abruzzo: Benvenuto 24 (6reb), Carvalho 4, Mehiaoui 2, Hansson 1, Tanghe 4 (8ass), Giuranna 6, Mandjam 10, Boganelli 14, Greco Brakus 2, McIntyre 3 (11ass). All. Di Giusto.

Serie A – Risultati 9^ giornata di ritorno

Reggio Calabria BiC – Unipol Cantù 50-69

E-Ambiente Porto Torres – Deco Amicacci Abruzzo 61-70

Crich Treviso – Montello Bergamo 65-46

Banco di Sardegna Sassari – S. Stefano KOS Group 57-51

Banca delle Terre Venete Vicenza – Menarini Firenze 44-78

Classifica

32 punti: Sassari ^

30 punti: Cantù ^

28 punti: Deco Amicacci Abruzzo ^

22 punti: S. Stefano ^

20 punti: Porto Torres

18 punti: Reggio Calabria

10 punti: Bergamo

10 punti: Firenze

8 punti: Treviso

2 punti: Vicenza *

^ Qualificata ai Play-off Scudetto

* Retrocessa in Serie B