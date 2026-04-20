SuperEnalotto, Abruzzo a un passo dal “6”: centrato un “5” da 14mila euro ad Avezzano

24
AVEZZANO – L’Abruzzo ad un passo dal “6” del SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di sabato 18 aprile 2026, nella regione è stato messo a segno un “5″ da 14.073,27 euro ad Avezzano, in provincia de L’Aquila, presso la “Tabaccheria Antonelli” situata in Via Sergio Cataldi, 140-142.
L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 21 aprile, sale a 152,6 milioni di euro, attualmente il più alto del mondo