ADM e GdF chiudono distributore irregolare in Abruzzo dopo interdittiva antimafia

L’AQUILA – In attuazione del Protocollo di Intesa Nazionale 2023 e a seguito dell’informazione interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Caserta ai sensi del D.Lgs. 159/2011, i funzionari ADM dell’Area Territoriale L’Aquila, insieme ai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, hanno disposto la chiusura di un impianto di distribuzione stradale, con la conseguente revoca delle licenze di esercizio al gestore.

L’intervento rientra in un’attività di controllo svolta in sinergia con i reparti territoriali della Guardia di Finanza, nell’ambito di una collaborazione istituzionale ormai consolidata. Durante le verifiche è stato effettuato il campionamento del gasolio per accertarne qualità e conformità tecnica, a tutela degli operatori che rispettano le regole e dei consumatori.

Contestualmente è stata eseguita una verifica tecnico-amministrativa per accertare il rispetto della normativa sulle accise e monitorare le movimentazioni dei prodotti energetici. All’esito dei controlli sono state riscontrate violazioni amministrative.

L’operazione conferma l’efficacia della collaborazione tra ADM e Guardia di Finanza nel rafforzare la tutela della legalità e della trasparenza nel settore dei carburanti. Un impegno costante per contrastare fenomeni di commercializzazione illecita che danneggiano il bilancio pubblico, garantire il corretto assolvimento degli obblighi fiscali e assicurare un presidio di sicurezza per il mercato e per i cittadini che ogni giorno effettuano rifornimento.