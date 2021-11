Serie C, Pescara – Teramo 1-1: highlights, sintesi e tabellino

I biancazzurri passano in vantaggio nel primo tempo con Ferrari su rigore; Bernadotto pareggia a cinque minuti dalla fine

PESCARA – All’Adriatico finisce in parità come diciannove anni fa fra Pescara e Teramo. 1-1 il punteggio finale con il gol di Bernardotto a cinque minuti dalla fine, dopo il rigore assegnato nel primo tempo trasformato da Ferrari. Vediamo nei dettagli come é andata.

Highlights

Cronaca del match

Parte subito forte il Pescara. Al 3′ lancio in profondità con Rosso fermato in offside e dell’altra parte fallo su Rizzo quasi al limite dell’area di Viero: batte Memushaj con il destro, deviazione di Agostino sulla traversa e angolo per il Pescara! Nulla di fatto sugli sviluppi con la difesa che allontana Al 10′ prima occasione anche per il Teramo con Bernardotto! Su palla riconquistata da Mungo, filtrante in area per il compagno che calcia quasi a botta sicura sul primo palo ma attento Sorrentino nella risposta di pugni. Al 15′ 15′ tentativo dal limite dell’area in posizione centrale con il mancino per Galano e palla indirizzata all’angolino alla destra di Agostino di poco a lato dopo un pericoloso rimbalzo. Al 22′ cross basso dal fondo di Memushaj, chiusura sul primo palo di Bellucci, corner dalla sinistra affidato a Pompetti, a centroarea stacca di testa Ferrari ma palla sopra la traversa. Al 40’rigore per il Pescara. Su cross di Cancellotti colpisce di testa Cancellotti e tocco con un mano di Bellucci: dal dischetto Ferrari spiazza il portiere.

La ripresa inizia con lancio in area leggermente lungo di Pompetti per il taglio di Memushaj che non riesce a raggiunge la sfera prima che rotoli sul fondo. Al 7′ ancora Pompetti questa volta di controbalzo con il destro dal limite a impegnare in tuffo Agostino. Un minuto dopo tiro cross dal fondo in area di Ferrari, respinge con i pugni Agostino. Al 12′ prova dalla distanza Rosso ma rasoterra abbondantemente a lato. Al 18′ traversa di Piacentini! Su corner dalla sinistra, conclusione da due passi al volo e legno che salva Sorrentino rimasto immobile nell’occasione. Al 27′ Nzita in area per D’Ursi ma in scivolata Arrigoni fa impennare la sfera sopra la traversa.A Al 40′ pareggio di Bernardotto: punizione dalla sinistra verso il secondo palo dove Lombardo è bravo a fare sponda sul palo opposto dove irrompe il compagno che conclude sotto la traversa. Allo scadere trattenuta vistosa su Clemenza di Hadziosmanovic e punizione ai 25 metri all’altezza del vertice destro dell’area: batte Pompetti ma la sfera non si abbassa supera seppur di poco l’incrocio dei pali.

Guidi al termine della partita

«Avevamo di fronte un avversario estremamente importante, con giocatori di grande spessore. Nel primo tempo siamo andati in difficoltà per l’atteggiamento che loro avevano messo in campo, commettendo peraltro errori ingenui in fase d’impostazione, dando fiducia ad interpreti che non ne hanno bisogno. È chiaro che sul rigore avremmo potuto fare una lettura diversa. Nello spogliatoio, all’intervallo, ci siamo detti di provare a rimanere in partita fino alla fine, perché poi a lungo andare saremmo potuti uscir fuori. Il risultato finale credo che in definitiva sia giusto, con un tempo per parte. Oggi eravamo giovanissimi in campo, quindi è normale che il pari finale possa infondere autostima, consapevolezza ed entusiasmo per il nostro percorso, dando continuità alle prestazioni più recenti. Siamo noi ad essere orgogliosi della nostra gente, non è consuetudine vedere quello spicchio così colorato e rumoroso, per noi sono un valore assoluto e colgo l’occasione per ringraziarli Bernardotto? Tutti abbiamo esultato per la sua rete, si è sempre speso tanto per la maglia che indossa, vederlo festeggiare è stata una liberazione per tutti noi, ora si è finalmente tolto un peso dalle spalle che sentiva in maniera eclatante e potrà giocare con la testa più sgombra».

Tabellino

PESCARA: 22 Sorrentino, 23 Cancellotti, 28 Ingrosso, 18 Drudi, 29 Nzita (dal 37′ st 38 Frascatore), 21 Pompetti, 91 Rizzo, 8 Memushaj (dal 37′ st 24 Bocic), 11 Galano (dal 30′ st 97 Clemenza), 9 Ferrari (dal 16′ st 30 De Marchi), 7 D’Ursi (dal 30′ st 16 Diambo). A disposizione: 1 Radaelli, 24 Iacobucci, 3 Rasi, 5 Illanes, 10 Marilungo, 13 Zappella, 17 Rauti. Allenatore: Gaetano Auteri

TERAMO: 22 Agostino, 2 Hadziosmanovic, 6 Arrigoni, 7 Malotti (dal 37′ st 18 Pinto), 8 Viero (dal 12′ st 28 Fiorani), 9 Bernardotto, 10 Mungo, 19 Bellucci, 20 Rosso (dal 12′ st 21 Birligea), 23 Rillo (dal 1′ st 11 Lombardo), 26 Piacentini. A disposizione: 1 Tozzo, 32 Perucchini, 17 Surricchio, 27 Ferlan, 30 Di Dio. Allenatore: Federico Guidi

Reti: al 42′ pt Ferrari (rigore), al 40′ st Bernardotto

Ammonizioni: Ingrosso, Bellucci, Viero, Memushaj, Fiorani

Recupero: 1 minuto nel primo tempo, 4 minuti nella ripresa