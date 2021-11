Bolognano, Covid: vaccinati quasi tutti gli abitanti

Il Sindaco “ Oltre mille somministrazioni dall’inizio della campagna vaccinale. A dicembre la terza dose”

BOLOGNANO – “Bolognano ed il suo territorio hanno raggiunto, con oltre mille dosi somministrate su 1070 abitanti, e compresa la seconda dose, la quasi totalità di copertura vaccinale della popolazione”. Lo rende noto il Sindaco, Guido Di Bartolomeo, che questa mattina ha presenziato la sesta giornata di vaccinazioni nel centro anti-covid di Piano D’Orta. “Ci avviciniamo, con le attività sanitare odierne al traguardo del 100% dall’inizio della campagna, iniziata lo scorso 18 febbraio. Ricordo come già nel mese di maggio la quota percentuale del 70% rappresentò un risultato importante per Bolognano, Musellaro e Piano D’Orta, oltre ad aver accolto utenti da alcuni paesi limitrofi. Comunico, inoltre, che entro i primi giorni di dicembre, si provvederà alle somministrazioni della terza dose.

A nome mio e di tutta l’amministrazione comunale ringrazio ancora una volta lo staff medico composto dai dott. Chiara e Gianni Marulli, l’infermiera, nonché assessore alla Gentilezza, Mariagrazia D’Intino, ed il personale della Protezione Civile, sezione intercomunale di Bolognano, per il prezioso ed indispensabile apporto operativo”.