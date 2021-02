Segnaletica verticale a Chieti: al via il progetto di ammodernamento e ripristino

Sindaco Ferrara e assessore Rispoli: “Investiamo sulla sicurezza delle strade della città di Chieti, dalle parole ai fatti”

CHIETI – Con l’obiettivo di dare avvio a un processo di ottimizzazione ed aumento dell’efficienza di tutta la segnaletica verticale presente sul territorio comunale, nonché per garantire una maggiore sicurezza sulla circolazione stradale, prende avvio oggi il progetto di ammodernamento e ripristino della segnaletica verticale.

“Dopo vari interventi di ripasso e manutenzione della segnaletica orizzontale, anche in considerazione degli eventi meteorologici che non consentono in questo periodo di effettuare lavori di verniciatura, abbiamo chiesto all’ufficio tecnico comunale di procedere con celerità alla messa in sicurezza delle strade cittadine di competenza comunale – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Rispoli – Le soluzioni individuate d’intesa con la Polizia Locale, hanno lo scopo di migliorare la viabilità e la sicurezza stradale a salvaguardia della pubblica incolumità. Le operazioni di manutenzione in atto consistono nell’individuare tutte le carenze esistenti, quali: segnali mancanti, cartelli non conformi alle disposizioni ministeriali, segnali vandalizzati o vetusti da sostituire, corretto orientamenti di cartelli per una migliore visibilità, rimozione con urgenza di segnali o strutture pericolose per la circolazione veicolare o pedonale. Si tratta di una grossa mole di interventi da eseguire, cosa che anche in relazione alle disponibilità di spesa ci mette di fronte all’obiettivo di riuscire entro il 2021 ad ammodernare e ripristinare la maggior parte della segnaletica verticale che necessita di interventi correttivi”.