Rispetto misure anti-covid, riduzione mobilità: multate 30 persone

PESCARA – Con ordinanza n. 6 del 10 u.s., il presidente della Regione Abruzzo, al fine di contrastare la diffusione del virus, ha introdotto ulteriori misure finalizzate alla riduzione della mobilità nei comuni, province e aree metropolitane ove vi sia un incremento del tasso di positività sulla popolazione maggiore del 20%.

L’ordinanza ha disposto per i Comuni di Pescara, Spoltore e Montesilvano, per 14 giorni a decorrere da ieri, il divieto di ingresso/uscita nel e dal comune, eccetto che per i casi comprovati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Inoltre, con il medesimo provvedimento, è stato disposto il divieto di stazionamento e assembramento nelle piazze, nei centri storici e in prossimità degli esercizi commerciali.

Nel richiamare l’attenzione sul provvedimento normativo che si aggiunge ad altri precetti nazionali, regionali e comunali in vigore, il Questore Luigi Liguori invita i cittadini alla massima collaborazione adottando comportamenti responsabili negli spostamenti da e verso i citati Comuni, ma anche nel rispetto del divieto di stazionamento e assembramento che vige non soltanto nella zona di Pescara centro e nella cosiddetta area della movida, ma anche in tutte gli altri spazi pubblici della città.

La necessità di sensibilizzare le persone in tal senso scaturisce dai dati relativi ai servizi di vigilanza del rispetto della norme anti-Covid svolti dalle forze di polizia nella giornata di ieri, che hanno fatto registrare 30 sanzioni elevate, in particolare per la violazione del divieto di spostamento tra i Comuni indicati.

Foto di repertorio