Chiusure delle scuole a Bolognano, uno studente positivo al Covid

Il sindaco Di Bartolomeo: “Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado saranno chiuse dal 13 al 15, salvo proroga. Invito al buon senso e rispetto delle regole”

BOLOGNANO – Il sindaco di Bolognano, Guido Di Bartolomeo, ha appena firmato l’ordinanza n°4 con cui dispone “la sospensione dell’attività didattica in presenza e dei servizi accessori (scuolabus e mensa), di tutte la scuole del territorio: Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado (in via Provinciale), con decorrenza da domani, 13 febbraio, fino a lunedì 15, periodo prorogabile in caso di ulteriore accertata necessità. Il provvedimento si è reso necessario – spiega il Sindaco – a causa della positività al covid-19 di uno studente della scuola secondaria di primo grado e della sussistenza del pericolo concreto di diffusione del contagio tra gli studenti, il personale scolastico e i docenti (in fase di verifiche) , anche in considerazione delle difficoltà nella sostituzione di quegli insegnanti che dovessero risultare destinatari del provvedimento di quarantena.

In questi giorni di chiusura – precisa Di Bartolomeo – si procederà alla sanificazione di tutti i locali scolastici interessati, in attesa dei riscontri sanitari utili a stabilire o meno un prolungamento della chiusura a partire da mercoledì 17. In caso di proroga (di cui darò pronta comunicazione) sarà garantito lo svolgimento dell’attività didattica a distanza, come già confermato dal dirigente scolastico. Colgo l’occasione per richiamare la Comunità tutta al massimo senso di responsabilità. Sovente – dichiara il Sindaco – genitori e parenti lasciano troppo liberamente giocare nelle piazzette del paese bimbi e ragazzini, così come va assolutamente evitato l’inopportuno utilizzo delle auto private per trasportare anche bambini di altre famiglie, da e verso le scuole, anziché usufruire dello scuolabus, servizio che, a Bolognano, ben rispetta le norme anticovid. Stiamo vivendo un momento estremamente delicato: il buon senso e il rispetto delle regole rappresentano elementi fondamentali che tutti – conclude – siamo chiamati ad adottare”. La nota del sindaco di Bolognano, Guido Di Bartolomeo.

