Funivia 3S Roccaraso–Aremogna: la Regione avvia l’iter

L’AQUILA – La Giunta regionale ha avviato l’iter per la funivia 3S Roccaraso–Aremogna, dando seguito alla risoluzione presentata dal capogruppo di Fratelli d’Italia, Massimo Verrecchia, e approvata dalla II Commissione consiliare lo scorso 22 gennaio. Su proposta dell’assessore ai Trasporti Umberto D’Annuntiis, la Regione compie così un passo concreto verso un’infrastruttura considerata strategica per mobilità, sicurezza e sviluppo dell’Alto Sangro.

Verrecchia sottolinea come la necessità di un intervento strutturale fosse già stata evidenziata a inizio anno, alla luce dell’aumento dei flussi turistici: secondo i dati Istat, Roccaraso ha registrato una crescita del 33% delle presenze. La funivia 3S, spiega, consentirebbe di collegare il centro abitato con il bacino sciistico dell’Aremogna, riducendo il traffico su gomma e migliorando sostenibilità e qualità degli spostamenti. Un’opera che guarda al futuro e che potrebbe rappresentare una leva di sviluppo per l’intera area.

Il provvedimento sarà ora trasmesso alla Commissione consiliare competente per il parere previsto, mentre l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto richiederà un successivo atto formale. Verrecchia rivendica il risultato come frutto di un percorso portato avanti con determinazione e conferma l’impegno a seguire l’iter affinché si possa procedere rapidamente verso la realizzazione di un’infrastruttura attesa e strategica per il territorio.