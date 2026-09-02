Aeroporto d’Abruzzo 2026: quasi un milione di passeggeri in otto mesi

PESCARA – L’estate 2026 segna un nuovo traguardo per l’Aeroporto d’Abruzzo, che continua a registrare numeri in crescita e a consolidare il proprio ruolo nella mobilità regionale. «È una stagione esaltante dal punto di vista numerico. Abbiamo già raggiunto quasi il milione di passeggeri e mancano ancora quattro mesi alla fine dell’anno», commenta il presidente della Saga Giorgio Fraccastoro, alla luce dei dati aggiornati al 1° settembre: 964.434 viaggiatori transitati dallo scalo dall’inizio del 2026.

Crescita costante: +20% in estate e +36% dall’inizio dell’anno

Tra luglio e agosto sono stati 323.363 i passeggeri che hanno scelto di volare da e per Pescara: 161.061 a luglio e 162.302 ad agosto, con un incremento del 20% rispetto alla già brillante estate 2025. Il dato complessivo dall’inizio dell’anno evidenzia una crescita superiore al 36%, confermando un trend che non accenna a rallentare.

Fraccastoro ricorda che il 2025 si era chiuso con il record storico di 1.115.000 passeggeri, un risultato inseguito per anni e finalmente raggiunto. «Con soli otto mesi di attività siamo già a un passo da quei numeri», sottolinea. «Se guardiamo indietro, la crescita è ancora più evidente: nel 2024 l’anno si chiudeva con 847 mila passeggeri. Oggi parliamo di un’infrastruttura dinamica, vitale, scelta sia in entrata che in uscita, e che rappresenta un vero volano per la crescita turistica regionale».

Un aeroporto che riflette l’attrattività dell’Abruzzo

Secondo Fraccastoro, l’aumento dei flussi è anche la prova di un territorio che sta diventando sempre più attrattivo. L’offerta turistica regionale, rafforzata da nuove rotte e collegamenti, continua a intercettare viaggiatori italiani e stranieri. «Il mio ringraziamento più sentito va a tutto il personale della Saga per lo straordinario lavoro svolto in questi mesi particolarmente impegnativi», aggiunge il presidente.

L’Aeroporto d’Abruzzo si conferma così una delle infrastrutture strategiche per la regione, capace di sostenere la crescita del turismo e di ampliare la rete di collegamenti con l’Italia e l’Europa.