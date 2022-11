“Secondo piano”, Francesca Magni presenta il libro al Fla

PESCARA – Nell’ambito dell’edizione 2022 del Fla, il Festival delle letterature ed altre cose che quest’anno festeggia il suo ventennale e che negli anni ha visto crescere la sua importanza anche a livello nazionale attirando ospiti di prestigio e di importanza internazionale, sarà presente Francesca E. Magni, autrice di “Secondo piano” un libro di racconti di scienza.

La scienza narrata vuole offrire il proprio contributo per stimolare le giovani generazioni a diventare protagoniste attive delle scelte che faranno, ascoltando ciò che è fuori per comprendere, interpretare e decidere. Uno degli obiettivi della narrazione è promuovere la curiosità verso il mondo della scienza, l’apertura nei confronti della conoscenza di ciò che ci circonda in maniera critica in quanto la scienza si basa sulla domanda e sul dubbio contribuendo a creare conoscenze vere e quindi una società rispettosa delle differenze. Nella narrazione scientifica cultura umanistica e cultura scientifica trovano una naturale sintesi e le condizioni ideali per sviluppare un sapere nell’ambito di un processo formativo completo in cui l’evoluzione del pensiero scientifico (con i meccanismi che hanno assicurato l’evoluzione della scienza) si compie insieme all’evoluzione più generale della storia superando la vecchia separazione tra i percorsi umanistico e scientifico. La scienza è una delle componenti importanti e trasversali del mondo culturale, questa modalità comunicativa risulta molto stimolante.

Oltre al pubblico interessato e docenti dei vari ordini di scuola ,saranno presenti alcuni docenti del gruppo Su18Pescara per l’Abruzzo, che hanno lavorato sulla narrazione scientifica, uno dei filoni dell’attività che portiamo avanti qui da tempo, con i loro alunni e le loro alunne .La prof.ssa Annapaola Giansante per il Liceo Scientifico “ Da Vinci”,le professoresse Alessia Brignardello e Barbara Zallocco per il Liceo artistico musicale coreutico “Misticoni Bellisario” ed il Professor Giovanni Mantini per l’Istituto tecnico statale “Tito Acerbo” .