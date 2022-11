Il Gatto con gli Stivali uno spettacolo di burattini all’Auditorium Flaiano

PESCARA – Prima tappa a Pescara di Tutti a Teatro!, la rassegna del Florian Metateatro per le bambine e i bambini che si è aperta con successo la scorsa settimana a Città Sant’Angelo, domenica 13 novembre alle ore 17.00, all’ Auditorium Flaiano sul lungomare Cristoforo Colombo di Pescara. La Compagnia Granteatrino di Bari porterà in scena Il gatto con gli stivali ispirato alla favola classica di Charles Perrault.

Uno spettacolo con attori e pupazzi dai 5 anni, con Anna Chiara Castellano Visaggi, Giacomo Dimase, Chiara Bitetti le scene di Anna Chiara Castellano Visaggi e Giulia Mininni burattini, pupazzi e oggetti di scena Lucrezia Tritone regia di Paolo Comentale

Un giovane mugnaio generoso e un gatto geniale. Uno spettacolo ironico e divertente in cui personaggi strampalati, illuminati dalle luci della ribalta si muovono in scena con passi briosi e ritmi scoppiettanti. In un’allegra sarabanda di pupazzi di varie dimensioni, con tecniche di animazione nuove e spesso sorprendenti, si dipana il filo della storia conosciutissimo dal pubblico di ogni età. Ispirato alla favola di Charles Perrault sottolinea il gatto come “portatore di buone cose”, animale con caratteristiche misteriose e magiche, che aiuta l’umano in difficoltà ed è solidale con il giovane che sta affrontando la vita, solo e timoroso. La vita porta con sé incontri che diventano importanti per crescere e per la scoperta dei suoi valori.

Il magico gatto con gli stivali parla di un rapporto autentico tra uomo e mondo naturale e animale, fatto di amicizia, rispetto e di inedita complicità.

Il Granteatrino di Bari viene fondato e diretto dal 1983 da Paolo Comentale , che si forma con burattinai che hanno fatto la storia del teatro d’animazione in Italia come Otello Sarzi, pupari di chiara fama come Mimmo Cuticchio, illustratori e autori che hanno definito uno stile nuovo e inconfondibile nell’incontro con il mondo infantile. Parliamo di Emanuele Luzzati e Gianni Rodari, autentici Maestri della vita culturale non solo italiana. Con Emanuele Luzzati Paolo intreccerà un rapporto lungo, originale e intenso che iniziato nel novembre del 1983 terminerà solamente con la scomparsa dello scenografo genovese avvenuta nel gennaio del 2007. Esperienze fondanti che si riverbereranno a lungo e con originale intensità creativa negli anni a venire.

Lo spettacolo sarà preceduto, come di consueto, dai Racconti a Teatro, narrazioni a tema a cura del Florian Metateatro, questa domenica con Annette Pieramico.

Posto unico di 6 €

Gli appuntamenti con la storica rassegna di teatro ragazzi Tutti a Teatro! Continuano Domenica 20 novembre con l’Orchestra Giovanile “12 Note”diretta dal M° Riccardo Rossi, e il concerto-spettacolo Disney, Marvel & Co… al Teatro Comunale di Città Sant’Angelo.

Per info e prenotazioni 393/9350933 085/2059278