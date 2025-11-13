Abruzzo: 6 milioni per scuolabus nei comuni montani e semi montani

L’AQUILA – La Regione Abruzzo ha annunciato l’acquisto di scuolabus ecologici (elettrici o ibridi) destinati ai comuni montani e semi montani, grazie a un finanziamento di circa 6 milioni di euro proveniente dal Fondo nazionale della Montagna (Fosmit).

L’iniziativa, presentata dall’assessore agli Enti Locali Roberto Santangelo (nella foto), mira a migliorare il trasporto scolastico e a contrastare lo spopolamento delle aree interne, rafforzando i servizi essenziali come l’istruzione.

Il progetto si articola in due fasi:

Dal 28 novembre al 22 dicembre 2025 : pubblicazione dell’avviso pubblico e raccolta dei progetti dai comuni interessati.

: pubblicazione dell’avviso pubblico e raccolta dei progetti dai comuni interessati. Successivamente: la Regione acquisterà i mezzi per i comuni selezionati in graduatoria.

Prevista una premialità per le Unioni dei Comuni e per i progetti condivisi su territori ampi. L’obiettivo è consolidare i servizi quotidiani nelle zone montane, rendendole più vivibili e connesse.