Abruzzo: incontro sul rilancio delle Asp nel sistema socio-sanitario regionale

PESCARA – Si è svolto a Pescara, presso il Dipartimento Sanità, un incontro promosso dagli assessori regionali Nicoletta Verì (Salute) e Roberto Santangelo (Politiche Sociali), per discutere il rilancio delle Aziende dei Servizi alla Persona (Asp) nel sistema socio-sanitario pubblico.

L’incontro, richiesto dai sindacati per affrontare le criticità della Asp 1 Chieti, ha evidenziato l’impegno della Regione Abruzzo nel rafforzare il ruolo delle Asp attraverso nuove norme e strumenti economico-finanziari, con l’approvazione di un emendamento che ne facilita l’accesso ad autorizzazioni e accreditamenti.

Verì ha sottolineato l’importanza delle Asp nel potenziamento dell’assistenza territoriale e nella deospedalizzazione dei pazienti cronici, mentre Santangelo ha annunciato un imminente finanziamento di 1,2 milioni di euro per risolvere le difficoltà finanziarie della Asp 1.

L’incontro ha ricevuto apprezzamento dai sindacati e si inserisce in un percorso di integrazione socio-sanitaria tra Asp e Asl, con ulteriori riunioni previste a livello regionale.