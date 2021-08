Scomparsa di Marco Maria Ferrari, cordoglio del Comune di Giulianova

GIULIANOVA – La notizia della morte dell’avvocato Marco Maria Ferrari, giunta ieri pomeriggio, ha lasciato sgomenti il Sindaco Jwan Costantini e l’amministrazione comunale. La scomparsa del Presidente del Circolo Nautico “Vincenzo Migliori”, persona amata e stimata, noto professionista e scrittore, ha colto di sorpresa la città, suscitando da subito un’impressione fortissima.

«Sono sconvolto – dichiara il Sindaco Costantini – Marco Maria Ferrari era un brillante avvocato, ma soprattutto un grande amico, di mio padre e della mia famiglia. Da qualche mese era tornato alla guida del Circolo “Migliori”, essendo subentrato a Sergio Quirino Valente, scomparso lo scorso marzo. Questa doppia perdita segna profondamente, purtroppo, il 2021. Non dimenticherò, nessuno dimenticherà, Marco Maria Ferrari, un uomo eccezionale ed eccezionalmente legato a Giulianova. Oltre alla sua indiscussa eredità morale, ci lascia il bel volume “Pescatore di sogni”, presentato solo il 16 Maggio. In quelle pagine, come in un testamento, tutti noi ritroveremo la sua umanità, la sua straordinaria intelligenza ed il suo viscerale amore per il mare, per il porto, per Giulianova ed i giuliesi. Mi stringo in queste ore con sincero affetto alla famiglia, facendomi latore del cordoglio dell’amministrazione comunale e della città intera».