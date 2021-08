Cinema all’aperto a Pescara, la programmazione dal 9 al 15 agosto

PESCARA – Prosegue per la seconda settimana, dal 9 al 15 agosto, la programmazione cinematografica della rassegna del Cinema all’aperto, “Arena Cinema”, organizzata dall’Ente Manifestazioni Pescaresi, in collaborazione con Multicinema srl, che ci accompagnerà per tutto il mese di agosto con un ricco cartellone di proiezioni presso il Teatro d’Annunzio di Pescara.

Questi gli appuntamenti in programma nei prossimi giorni:

Lunedì 9 agosto, alle 21.15 verrà proiettato “Old”

Questo thriller è l’adattamento cinematografico della graphic novel “Castello di sabbia”, scritta da Pierre-Oscar Levy e Frederick Peeters. Guy e Prisca stanno attraversando un momento difficile, ma lo tengono nascosto ai figli per non rovinare la loro vacanza in un resort esclusivo e poco noto. La proposta dei gestori del villaggio turistico di accedere a una spiaggia oceanica incontaminata sembra impossibile da rifiutare, ma presto i Capa scopriranno che il luogo nasconde un segreto…

Martedì 10 agosto, alle 21.15, verrà proiettato “Jungle Cruise”

Frank, capitano di un battello fluviale, viene ingaggiato per accompagnare in una missione nella giungla due fratelli esploratori. La spedizione dovrà affrontare i numerosi pericoli della foresta e pericolosi rivali. Un omaggio ai classici Disney in live action.

Mercoledì 11 agosto, alle 21.15 verrà proiettato “Peter Rabbit 2”

Nonostante i suoi sforzi, Peter non riesce a togliersi di dosso la reputazione del cattivo tra gli altri conigli. Quando si avventura fuori dal giardino, tuttavia, si ritrova in un mondo in cui la cattiveria è apprezzata. Ingresso gratuito.

Giovedì 12 e venerdì 13 agosto, alle 21.15, verrà proiettato “The suicide Squad – Missione suicida”

Continuano le avventure della squadra di supercattivi fedeli a tutto tranne che alla legge dello Stato e costretti a servire il governo in cambio di sanzioni più lievi.

Sabato 14 e domenica 15 agosto, alle 21.15, in anteprima nazionale, verrà proiettato “Come un gatto in tangenziale 2 – Ritorno a coccia di morto”.

Monica e Giovanni sono tornati. Sono passati tre anni dalla fine della loro storia d’amore che, come avevano previsto sulla panchina di Piazza Cavour, è durata poco, anzi pochissimo, proprio come un gatto in tangenziale.

È possibile acquistare i biglietti: al box office del teatro in via Cristoforo Colombo n° 144 a partire dalle ore 17:00 (tel. 342.9549562); sul sito www.multicinema.it oppure scaricando l’App Multicinema.

Tutti gli spettacoli avranno luogo nel pieno rispetto delle norme in vigore relative all’emergenza Covid.