Scomparsa di Giovanni Farello, il cordoglio di Guido Liris

L’AQUILA – “Rivolgo un personale sentimento di profondo cordoglio per la improvvisa e prematura scomparsa di Giovanni Farello, noto e stimato medico di cui sono stato allievo. Persona perbene alla quale mi legava anche un percorso di appartenenza politica, con cui ho condiviso molto in ambito prima universitario, poi medico e sociale”.

È il messaggio del senatore Guido Liris.

“Di Giovanni sentiranno la mancanza non solo i tanti che, come me, gli hanno voluto bene, ma anche l’Università, l’intera città con il suo tessuto sociale e professionale, come medico e come docente. Ai suoi familiari le mie più sentite condoglianze”.