San Salvo, incontro tra Amazon e associazione Emily Abruzzo sul tema bullismo

San Salvo ha ospitato un incontro di sensibilizzazione dedicato a questa importante tematica di estrema attualità

SAN SALVO – Ieri, alla vigilia della giornata contro il bullismo, il centro di distribuzione Amazon di San Salvo ha ospitato un incontro di sensibilizzazione dedicato a questa importante tematica, realizzato in collaborazione con Emily Abruzzo, associazione di volontariato che si occupa di formazione e prevenzione contro ogni forma di violenza.

Nel corso dell’incontro, che ha visto la partecipazione di numerosi dipendenti del centro, Flavia, giovane donna membro dell’Associazione Emily Abruzzo ed ex vittima di bullismo, ha condiviso la sua testimonianza aprendo ad un momento di confronto e condivisione su questo fenomeno purtroppo sempre più diffuso: dalla scuola, al posto di lavoro; dai bambini, agli adulti; dalle aggressioni fisiche, a quelle verbali il bullismo si manifesta in molteplici ambiti e forme, ed è una responsabilità di tutta la comunità riconoscerlo e contrastarlo.

“Siamo orgogliosi di aver ospitato presso il nostro centro un incontro su un tema di estrema attualità come il bullismo. Per Amazon creare un luogo di lavoro positivo, inclusivo e sicuro rappresenta una priorità assoluta e crediamo che le realtà operanti sul territorio possano fornire un prezioso contributo nella sensibilizzazione e formazione su questo tema. Desidero quindi ringraziare l’associazione Emily Abruzzo per averci supportato nella realizzazione di questo importante momento di condivisione e riflessione” afferma Marco Baggio, General Manager del centro di distribuzione Amazon di San Salvo.

“Nel ringraziarvi per aver accettato la proposta di collaborazione con l’Associazione Emily Abruzzo, sono lieta di cogliere questa opportunità di crescita personale e professionale perché insieme avremo la possibilità di confrontarci sull’importanza di una comunicazione positiva, efficace e indispensabile per un benessere personale e lavorativo” dichiara Teresa Maria Di Santo, Presidente di Emily Abruzzo.

Questo incontro fa parte delle iniziative Amazon volte a promuovere un ambiente di lavoro all’insegna dell’inclusione, aprendo una finestra di dialogo che favorisca crescita e confronto. Contribuire alla cultura del benessere e della diversità è infatti di primaria importanza per l’azienda che da sempre pone al centro delle proprie attività proprio questi valori.

Lavorare in Amazon

Amazon si dedica costantemente al miglioramento dell’ambiente lavorativo, offrendo uno dei luoghi di lavoro più innovativi al mondo per il settore, con salari competitivi, processi e sistemi che assicurano il benessere e la sicurezza di tutti i dipendenti.

Da ottobre 2023 lo stipendio di ingresso per gli operatori di magazzino è stato fissato a 1.764 euro lordi al mese, moltiplicati per 14 mensilità nell’arco di un anno. Si tratta di un incremento del 21% rispetto al 2019 e le retribuzioni di ingresso sono superiori dell’8% rispetto ai livelli salariali previsti dal 5° livello del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni. A ciò si aggiungono benefit quali assicurazioni sanitarie e cure mediche private, sconti sugli acquisti su

Amazon.it e buoni pasto per tutti i dipendenti.

Amazon offre inoltre ai propri dipendenti ulteriori opportunità come l’innovativo programma Career Choice, che copre fino al 95% del costo delle rette e dei libri di testo per chi desidera specializzarsi in un ambito specifico frequentando corsi professionali, per un importo fino a € 8.000 in quattro anni.

Diversità, Equità e Inclusione

Porsi l’ambizioso obiettivo di essere il miglior dato di lavoro al mondo implica un impegno costante nell’offrire ai propri dipendenti l’ambiente più inclusivo possibile perché, solo potendo essere sempre sé stessi, si può davvero dare il meglio.

Amazon lavora ogni giorno affinché la valorizzazione delle diversità rappresenti sempre uno dei suoi valori fondanti. L’azienda offre lavoro a persone di qualsiasi origine ed età: nelle sedi italiane sono rappresentate più di 100 nazionalità; l’età media dei dipendenti è di 34 anni. Inoltre, offre opportunità di lavoro anche a persone in età più avanzata: l’8% dei dipendenti ha più di 50 anni e il dipendente più anziano ne ha 64.

Le donne rappresentano il 53% della popolazione aziendale presso gli uffici corporate a Milano, Torino, Roma e del customer service di Cagliari. All’interno della nostra rete logistica sono il 35%, una percentuale superiore rispetto alla media nazionale del settore del trasporto e magazzinaggio che, secondo gli ultimi dati Istat, è pari al 21,8%. Questo ha permesso ad Amazon di conseguire lo scorso anno la Certificazione di Parità di Genere per tutte le sue linee di business in Italia. La certificazione attesta che l’azienda è conforme ai requisiti definiti per garantire un sistema realmente inclusivo che rispetti la diversità di genere sul posto di lavoro, sulla base di dati e obiettivi misurabili.

