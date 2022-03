L’AQUILA – “La Lega L’Aquila e la Lega Giovani è lieta di invitare la cittadinanza aquilana in data Domenica 13 Marzo, alle ore 17:30, presso l’auditorium dell’ANCE L’Aquila sito in Via Alcide de Gasperi 60, al dibattito “Per una nuova destra”. Parteciperanno il giornalista e autore Daniele Capezzone, che presenterà il suo nuovo libro, il coordinatore della Lega Abruzzo On. Luigi D’Eramo e il Senatore Professore Universitario Alberto Bagnai. L’incontro sarà moderato dall’Assessore al Turismo del Comune dell’Aquila Fabrizia Aquilio. Per partecipare sarà necessario esibire il green pass e sarà necessaria la prenotazione al numero 3283570265”.

“Per una nuova destra”, dibattito a L’Aquila: ecco quando ultima modifica: da