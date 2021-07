San Giovanni Teatino, vaccinazioni al Centro Anziani: ecco quando

La Asl ha organizzato sedute vaccinali, solo per residenti, con 400 dosi da somministrare dal 5 al 10 luglio e richiami il 9 luglio

SAN GIOVANNI TEATINO – Ieri mattina si è riunito a San Giovanni Teatino il Centro Operativo Comunale, alla presenza del Sindaco Luciano Marinucci e dei rappresentati dei volontari locali della Croce Rossa Italiana e della Protezione Civile per mettere a punto le prossime fasi della campagna vaccinale. La Asl ha organizzato infatti una settimana intera di sedute vaccinali, solo per residenti, con 300 dosi al giorno da somministrare il 5, il 6, il 7, l’8 e il 10 luglio e 100 ulteriori prime dosi in occasione dei richiami del 9 luglio. Nei giorni 5, 6, 7, 8 e 10 luglio si vaccinerà dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14 alle ore 18. Il giorno 9 le prime dosi verranno somministrate dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Le sedute vaccinali sono aperte a tutta la popolazione, a partire dai 12 anni di età.

La popolazione è invitata a prenotarsi o recandosi presso lo sportello comunale, o telefonando al numero 08544446244, o tramite messaggio WhatsApp ai seguenti numeri di telefono:

3346890170

3338939999

3665849269

Nel messaggio WhatsApp devono essere indicati, esclusivamente, nome, cognome, numero di telefono, giorno e fascia oraria (es. 8.30 – 9.30; 9.30 – 10.10 et.c) fra quelli indicati, in cui si desidera effettuare il vaccino.

Anche chi è già prenotato sulla piattaforma regionale può anticipare la vaccinazione nelle sedute previste la prossima settimana a San Giovanni Teatino, segnalando il giorno e la fascia oraria ai numeri sopra indicati.

“Per fronteggiare l’emergenza Covid e l’avanzata delle varianti – spiega il Sindaco Luciano Marinucci – ci è richiesto un grande sforzo, ma abbiamo ottenuto anche una grande opportunità: oltre alla seduta vaccinale di oggi, infatti, vaccineremo il 5, 6 7, 8 e 10 luglio, con 300 dosi al giorno, oltre alla seduta di richiami del 9 luglio, in cui saranno a disposizione anche ulteriori 100 prime dosi”.

“Mercoledì scorso – prosegue il Sindaco – nel tavolo di lavoro per l’emergenza convocato dalla Prefettura di Chieti con la Asl, la Questura e i Sindaci coinvolti, è emerso che San Giovanni Teatino ha vaccinato il 45,3% della popolazione totale. Abbiamo quindi chiesto un ulteriore sacrificio alla Asl e, grazie alle sedute della prossima settimana, accorceremo le distanze con i cittadini residenti, che potranno vaccinarsi direttamente nel Centro Anziani di Via Garibaldi. Quella che abbiamo conquistato è un’occasione enorme: con 1600 dosi possiamo alzare notevolmente la percentuale di vaccinati e mettere il Covid all’angolo”.