Triathlon, XTerra 2021 a Scanno: ecco quando

Il circuito internazionale di cross triathlon porterà sulle rive del lago a forma di cuore i campioni di disciplina il 18 luglio

SCANNO – “A XTERRA Scanno bisogna andarci, almeno una volta nella vita bisogna andarci.”. Così scriveva Antonio Rizzo sul suo blog dopo aver partecipato a quella che è considerata la gara più dura ma la più bella del circuito europeo di cross triathlon targato XTERRA, quella che prenderà il via il prossimo 18 luglio a Scanno.

Dopo la partenza del tour sul Lago di Garda lo scorso 5 giugno, XTERRA torna in Italia, nel piccolo e suggestivo borgo, nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo sulle rive di un lago “a forma di cuore”, dove il circuito di cross triathlon più famoso al mondo ha trovato il suo habitat naturale sin dal debutto nel 2013. Da allora il tramonto sul lago è diventato il biglietto da visita di questa tappa internazionale. Qui, tra le vie del paese che prende il nome dallo sperone roccioso a forma di sgabello (dal latino “Scannum”, sgabello) sul quale è appoggiato e nelle acque del suo lago immerso nella fauna e flora abruzzese, la gara può esprimere al meglio le sue caratteristiche ed oggi è ufficialmente una tra le più dure del circuito.

La location, amatissima dagli appassionati di sport outdoor e in particolare di mountain bike, trail running e trekking che ogni stagione riempiono le strutture ricettive del territorio, offre un panorama unico in uno dei territori più suggestivi d’Italia e percorsi che interpretano al meglio la sfida di XTERRA. Gli atleti Élite affronteranno le acque del lago e si districheranno tra le strette vie del borgo, sfideranno le salite ripide e lunghe, raggiungendo le piste da sci in cima alle montagne intorno al lago, per poi correre lungo i percorsi in discesa sia in bicicletta che in pista fino a tornare al traguardo ancora sulle rive.

La tappa abruzzese, diventata ormai una classica del panorama XTERRA, radunerà molti tra i più forti specialisti del mondo, tra i quali spiccano le “Regine del Cross Triathlon”, le italianissime pluricampionesse Sandra Mairhofer, Eleonora Peroncini e Marta Menditto.

Due le gare in programma:

1. XTERRA Full – 1.5 km a nuoto + 29.58 km in bici con un dislivello di 1290 m + 10.64 km di corsa con un dislivello di 440 m;

2. XTERRA Sprint – 0.75 km a nuoto + 11.03 km in bici con un dislivello di 400 m + 4.84 km di corsa con un dislivello di 180 m;

Con quasi 550 atleti nell’edizione 2019 e 1550 tra accompagnatori e spettatori, quella di Scanno si attesta come la tappa che in percentuale (tra atleti e pubblico) raccoglie il successo maggiore di presenze. E anche quest’anno, nonostante le limitazioni, si prevedono circa 500 atleti al via.

La tappa di XTERRA è anche un’occasione per raccontare il territorio e promuovere la sostenibilità e il rispetto per l’ambiente, costruendo itinerari turistici intorno al Sentiero del cuore, con merende in quota e degustazioni. XTERRA Lake Scanno è infatti patrocinato dal Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM), che fa parte della Carta Europea del Turismo Sostenibile (EUROPARC).

A partire proprio da XTERRA e grazie all’attività della società sportiva x-tribe, di Massimo Massacesi e Alex Miconi, organizzatrice della tappa XTERRA di Scanno, oggi è nata la Cross Tri Academy, un progetto dedicato ai più giovani con l’obiettivo, ma ancora più la necessità, di dare linfa ad una disciplina tanto spettacolare quanto sana come il cross triathlon.

“… Per scoprire che cos’è questo borgo magico incastonato nel Parco, che atmosfera c’è, per correre una gara di triathlon che non è esattamente una gara di triathlon ma che ha qualcosa (molto) in più. Perché si corre in mountain bike, perché è più faticosa, più spigolosa, più tecnica della altre ma soprattutto perché regala emozioni forti da riportare a casa”

(Il Blog di Antonio Rizzo, www.ilgiornale.it).

Tutte le info e il calendario internazionale su www.xterraplanet.com

