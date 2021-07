San Giovanni Teatino, convocato il Consiglio Comunale

Per il 22 luglio alle ore 18 é convocato il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria e in videoconferenza

SAN GIOVANNI TEATINO – Il Consiglio Comunale di San Giovanni Teatino è convocato, in sessione ordinaria e in videoconferenza, in prima convocazione per il giorno 22 luglio 2021 alle ore 18:00 e in seconda convocazione per il giorno 23 luglio 2021 alle ore 18:00. È prevista la trattazione dei seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:

1. Comunicazione del Sindaco.

2. Variazione al bilancio di previsione 2021/2023. Ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 100 del 02/07/2021, adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. N. 267/2000.

3. Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2020.

4. Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2021 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. N. 267/2000

5. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del d.lgs. 267/2000.

6. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del D.lgs 267/2000.