San Francesco e l’Abruzzo: storia, cammini e il nuovo libro di Sabrina Nanni

TAGLIACOZZO – San Francesco e l’Abruzzo è un rapporto fatto di pellegrinaggi e testimonianze per un Santo che oltre ad essere Patrono d’Italia è anche stato nominato Patrono del Parco Naturale Regionale Sirente Velino. Non poche le tracce lasciate dal Santo di Assisi in Abruzzo al punto da aver previsto un Cammino di Francesco in dodici tappe. Il suo primo biografo è stato frate Tommaso da Celano (sepolto a Tagliacozzo) che ha conosciuto Francesco nel 1215 ha raccontato i viaggi, ospite dei conti di Celano, avvenuti tra il 1215 e il 1222. Con l’episodio del dono del mantello a una vecchietta, il miracolo dell’acqua a Gagliano Aterno e la tentazione del frate marsicano, riuscito a resistere grazie ai residui delle unghie tagliate del Santo, oltre all’ampolla del sangue delle stimmate del Santo conservata nella Chiesa di Castelvecchio Subequo, donata da Tommaso da Celano, riscoperto anche grazie al recentissimo film “Parola di Tommaso” di Matteo Vanni con Corrado Oddi, prodotto dal Comune di Celano.

C’è tutto questo nel libro “San Francesco” di Sabrina Nanni, che reca come sottotitolo “La fratellanza e altre storie ai giorni nostri” uscito nell’ottavo centenario della morte (edizioni Fergen, 180 pagine a colori, 14 euro).

Un libro per riscoprire il San Francesco di ieri attraverso la biografia raccontata proprio tramite i testi di Tommaso da Celano (riportando anche episodi poco conosciuti) e il mondo di oggi, attraverso 21 brevi storie dei giorni nostri che vogliono far riflettere e fanno da metafora agli insegnamenti di San Francesco su Fede, fratellanza, umiltà, semplicità, amore, amicizia, carità, pace e rispetto per la Natura.

La prefazione è del francescano Padre Vittorio Trani, cappellano del carcere romano di Regina Coeli che scrive: “Libro interessante il suo, perché originale. L’autrice affida a S. Francesco il compito di far fare al lettore due percorsi… Uno strumento che permette di attualizzare il messaggio che viene da S. Francesco, utilizzandolo per affrontare passaggi difficili della vita” come nelle storie che fanno da corredo a libro molto attuali ai giorni nostri che trattano temi dei social, della droga, del carcere, della solitudine, degli anziani, ecc.

Completa una sezione su San Francesco nella cultura popolare: nella Divina Commedia (l’XI Canto del Paradiso), nel cinema (dal 1905 al 2026 dai film muti a Rossellini, da Curtiz a Zeffirelli, dalla Cavani al citato “Parola di Tommaso”), nelle canzoni da Sergio Endrigo a Eros Ramazzotti, l’album monografico “Infinitamente piccolo” di Angelo Branduardi e infine il musical “Forza Venite Gente” che dal 1981 viene rappresentato in giro per l’Italia.

Il libro è già disponibile nella libreria di Tagliacozzo, paese dove è sepolto Tommaso da Celano, e in tutte le librerie online.