Montesilvano inaugura la scuola di viale Abruzzo

MONTESILVANO – La scuola di viale Abruzzo riapre ufficialmente le sue porte dopo un intervento di riqualificazione che ha trasformato il plesso in una struttura moderna, sicura ed energeticamente efficiente. Questa mattina il sindaco Ottavio De Martinis, l’assessore all’Istruzione Paolo Cilli e la consigliera comunale Damiana Rossi hanno inaugurato l’edificio che ospita le classi quarte della Direzione Didattica, guidata dal dirigente scolastico Mauro Scorrano.

I lavori, programmati per non interferire con le attività didattiche, sono stati eseguiti interamente durante la pausa estiva: apertura del cantiere il 17 giugno, conclusione il 1° settembre, garantendo così una ripresa regolare dell’anno scolastico.

L’intervento, supervisionato dal tecnico comunale Andrea Concettini, ha previsto un investimento complessivo di 200.000 euro e ha riguardato una riqualificazione profonda dell’involucro edilizio, con adeguamento ai requisiti del Conto Termico 3.0. Le opere realizzate includono:

Isolamento termico a cappotto verticale — posa di pannelli isolanti in EPS certificato CAM, rasatura armata e finitura acril‑silossanica.

— posa di pannelli isolanti in EPS certificato CAM, rasatura armata e finitura acril‑silossanica. Riqualificazione della copertura piana — barriera al vapore, pannelli isolanti ad alte prestazioni, doppia membrana impermeabilizzante, scossaline e canali di gronda rinnovati, con pannelli pendenzati per migliorare il deflusso delle acque.

— barriera al vapore, pannelli isolanti ad alte prestazioni, doppia membrana impermeabilizzante, scossaline e canali di gronda rinnovati, con pannelli pendenzati per migliorare il deflusso delle acque. Messa in sicurezza dei solai — applicazione di reti preformate in fibra di vetro e resine termoindurenti per mitigare il rischio di distacco di elementi non strutturali.

Gli interventi garantiscono una significativa riduzione della trasmittanza termica, minori consumi energetici, maggiore comfort interno e una più lunga durabilità dell’edificio. Il progetto proseguirà a ottobre con l’installazione di una nuova pergola del valore di 45.000 euro, destinata a valorizzare ulteriormente gli spazi esterni.

«Siamo orgogliosi di riconsegnare ai nostri ragazzi un plesso completamente rinnovato, più sicuro e confortevole» ha dichiarato il sindaco Ottavio De Martinis. «Grazie alla programmazione e al lavoro dei nostri uffici, gli interventi sono stati completati senza alcun disagio per la didattica. Questo risultato si inserisce in una visione più ampia di riqualificazione del patrimonio scolastico cittadino».

L’amministrazione ha rivolto un ringraziamento particolare all’ingegnere Gabriele Lepore, alla ditta Claudio Sfamurri e a tutti i professionisti coinvolti. Un augurio di buon anno scolastico è stato infine indirizzato agli alunni, ai docenti, al dirigente scolastico e alle famiglie.