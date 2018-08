Nevicate 2017, Di Giuseppantonio: “Il governo stanzi i soldi ai comuni danneggiati”

FOSSECESIA – “Condividiamo appieno l’iniziativa intrapresa dal Vice Presidente della Regione Abruzzo, Giovanni Lolli. É davvero incredibile come a distanza di oltre un anno dalle calamità che hanno colpito l’Abruzzo nel 2017 si debba ‘sollecitare’ il versamento delle quote restanti per i danni provocati dalla neve”.

Lo afferma in una nota il Segretario Regionale dell’UDC, Enrico Di Giuseppantonio che aggiunge: “Si tratta di oltre 16 milioni di euro che debbono essere elargiti in favore di ben 50 Comuni abruzzesi, soldi che dovranno poi essere trasferiti a ditte che, in quei giorni di gennaio 2017, hanno lavorato per far fronte alle numerose emergenze che hanno messo in ginocchio l’intera regione – ricorda Di Giuseppantonio -. Si tratta tra l’altro di spese che gli Enti hanno sostenuto, rendicontate e avallate dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale.

La verità è che siamo alle solite: tante promesse di fronte alle calamità, poi però nei fatti tempi lunghissimi per i risarcimenti. Davvero singolare. Tutto ciò avrà anche un’altra conseguenza: nella prossima stagione invernale, molti Comuni, alcuni anche di una certa importanza, si troveranno nella condizione di non poter mettere in moto la macchina dei servizi per far fronte a qualsivoglia necessità che ricadrà, ovviamente, sui cittadini”.