Le sagre di novembre 2021 in Abruzzo: date e luoghi

Polenta, olio e castagne sono i protagonisti delle sagre in programma nel mese di novembre Ecco i principali appuntamenti in Regione

Dopo lo stop del 2021 per le restrizioni imposte dalla pandemia, tornano le sagre e con esse la la voglia di andare alla scoperta di gusti, aromi, antiche ricette. L’autunno è la stagione dei mille colori accesi ma anche dei sapori che la natura ci offre. Anche in Abruzzo sono numerosi gli eventi che hanno per protagoniste le eccellenze enogastronomiche del periodo e le tradizioni contadine del territorio.

Vogliamo segnalarvene alcuni che si terranno in Regione nelle prossime settimane, ricordandovi di continuare a seguirci poiché la lista è in continuo aggiornamento e rimandandovi al nostro consueto calendario giornaliero, in costante aggiornamento, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma.

Si comincia subito il 1° con l’ultimo giorno a San Pio alle Camere (AQ) dell’ottava edizione della manifestazione Raccogli Conosci Degusta, che si svolge in occasione della raccolta de Lo Zafferano dell’Aquila D.O.P. Alle ore 11.00 Show coking con i maestri gelatai coordinati dal Maestro Francesco Dioletta. Sempre il giorno 1, a Paganica (AQ), Fiera di Ognissanti, una delle più note e frequentate in autunno

Due fine settimana (dall’11 al 14 e dal 19 al 21) , a Bellante (TE), saranno dedicati alla 12° Sagra della Polenta. Presso gli stand gastronomici si potranno degustare: polenta con sugo di salsicce e costine di maiale; polenta bianca con funghi, salsiccia e pancetta; arrosticini, frittelle, frittella con prosciutto, frittella con formaggio fritto, formaggio fritto, panino con salsicce, patatine fritte, castagne, vino novello e birra e fiumi. Stand gastronomici aperti anche a domenica a pranzo.

Dal 12 al 14 nel Centro Storico di Frisa (CH) si rinnova l’appuntamento con la Festa dell’olio nuovo. Tutte le sere i sapori tipici, degustazione di olio nuovo e musica dal vivo ed intrattenimento. Ci sarà la possibilità di visitare i frantoi locali, attraverso tour guidati a bordo di una comoda navetta.

Il 14 torna la fiera/mercato di San Martino a Congiunti (PE) con il suo vino, castagne , musica e tanto altro. Si partirà al mattino con lo “sdijuno” a base di “pipindune” e “ove e cif ciaf”, per proseguire la giornata con degustazioni di vini, olio 2021, e tanti altri prodotti tipici locali, mercatino artigianale e attività per i più piccoli.

