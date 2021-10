Inizio settimana con tempo instabile e piogge. Minime e massime nelle quattro province dal 1° al 3 novembre 2021

REGIONE – Inizio settimana caratterizato dall’arrivo delle piogge. Martedì giornata di tregua, prima di un nuovo peggioramento atteso tra le giornate di mercoledì e giovedì. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni dell‘1, 2 e 3 novembre 2021. Manca ancora qualche ora; pertanto, potendo nel frattempo cambiare le previsioni, vi invitiamo a seguire gli eventuali aggiornamenti.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 1 novembre

Perturbazione in transito con piogge in serata, seppur alternate a brevi pause asciutte. Temperature senza grandi variazioni. Venti sino a moderati meridionali, forti su coste e mari. Mare da mosso a molto mosso, specie al largo.

Martedì 2 novembre

Tempo in netto miglioramento, dove la giornata trascorrerà all’insegna dei cieli sereni o poco nuvolosi pressoché ovunque. Temperature in lieve rialzo nei valori massimi, in calo le minime. Mare da molto mosso a mosso.

Mercoledì 3 novembre

Ampia saccatura in approfondimento sul Mediterraneo occidentale, richiamerà aria umida e instabile dai quadranti meridionali in grado di portare nuove piogge. Temperature stazionarie. Mare da mosso a molto mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (1, 2 e 3 novembre)

PESCARA

LUN – min 16° max 18°

MAR – min 15° max 21°

MER – min 14° max 16°

CHIETI

LUN – min 13° max 18°

MAR – min 10° max 22°

MER – min 10° max 14r°

TERAMO

LUN – min 13° max 18°

MAR – min 11° max 20°

MER – min 13° max 16°

L’AQUILA

LUN – min 13° max 15°

MAR – min 10° max 16°

MER – min 10° max 16°

