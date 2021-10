A San Pio alle Camere torna “Raccogli, conosci, degusta”: ecco quando

L’8a edizione della manifestazione dedicata allo zafferano si svolgerà dal 30 ottobre al 1 novembre con degustazioni, show cooking e altro

SAN PIO ALLE CAMERE – Si svolgerà a San Pio alle Camere, nelle giornate del 30 e 31 ottobre e 1° novembre, in occasione della raccolta de Lo Zafferano dell’Aquila D.O.P., l’ottava edizione della manifestazione Raccogli Conosci Degusta.

Sarà come sempre un percorso ricco di percezioni ed esperienze altamente coinvolgenti. Tutti coloro che lo desiderano potranno, accompagnati dai produttori locali, raccogliere lo zafferano, imparare a effettuare la sfioritura e l’essicazione degli stimmi, effettuare tour fra i campi di zafferano con vespe elettriche. In Piazza Redentore a San Pio delle Camere, inoltre, sarà possibile assaggiare le varie specialità che verranno preparate a base di zafferano, gelati inclusi con lo Street Food.

Sabato per l’inaugurazione alle 10:30 si potrà assistere (su prenotazione) lo show cooking dello Chef William Zonfa. Nel pomeriggio alle 15:00 Degustazione guidata coi formaggi, alle 17.00 performace teatrale “Nel Fiore dei ricordi” della compagnia del Teatro dei 99.

Domenica alle ore 10:00, sarà possibile assistere alla tavola rotonda dal titolo “Made in Abruzzo” promossa dal Consorzio Qualità Abruzzo a seguire lo Show cooking con lo chef Davide Pezzuto del ristorante D. One di Montepagano (TE) e il pasticcere Federico Marrone del ristorante Lincosta dell’Aquila durante lo show coking i professori dell’Accademia Medica illustreranno le proprietà e le valenze dello zafferano.

Lunedì 1 novembre alle ore 11.00 Show coking con i maestri gelatai coordinati dal Maestro Francesco Dioletta.

Durante la conferenza di presentazione, svoltasi neli giorni scorsi, l’assessore all’Agricoltura Imprudente ha dichiarato “L’Assessorato è vicino ai produttori di zafferano, per tutti i 13 comuni della Dop. Un valore enorme per la qualità del prodotto, in un momento difficile post pandemico. La manifestazione di San Pio delle Camere riaccende l’attenzione su questo prodotto di pregio, che rientrerà nella programmazione dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Abruzzo”.

L’assessore al Turismo della città dell’Aquila Fabrizia Aquilio ha aggiunto: “Grazie alle Vie dello zafferano la vita torna a scorrere nei borghi intorno alla città dell’Aquila, città territorio. Una manifestazione che si rinnova, grazie al lavoro del sindaco Pio Feneziani e dell’associazione, con iniziative che aiutano a riflettere su tutti gli aspetti dello zafferano oltre alla gastronomia, salute e cosmesi”.

E ancora William Zonfa: “È importante essere qui per l’ ottava edizione della manifestazione, che torna a raccontare lo zafferano dal vivo dopo la pandemia. Sono onorato di essere l’ambasciatore nello zafferano nel mondo grazie all’impegno del comune di San pio delle Camere e dell’associazione Le vie dello Zafferano. Quest’anno ha i valore della ripartenza e della conferma dell’importanza di questa manifestazione che continua a attrarre pubblico e interventi di levatura. Fiore all’occhiello è la partecipazione del marchio regionale Qualità Abruzzo. Gli show cooking saranno di altissimo livello e nel mio caso proporrò un piatto semplice della tradizione gastronomica abruzzese, a base di zafferano, ma con qualche dritta per renderlo speciale. Sarà una bella sorpresa”

Tutti i ristoranti nei comuni dello Zafferano dop dell’Aquila predisporranno un menù dedicato allo zafferano.

Per prenotazioni e informazioni: 3926266829 leviedellozafferano@gmail.com