REGIONE – Luglio 2025 in Abruzzo promette di essere un mese carico di sapori autentici, tradizioni vivaci e piccoli borghi in festa. Dalle montagne alle colline, fino alle coste, la regione si veste a festa con una serie di sagre che celebrano la cucina locale, il vino, l’arte e la convivialità. Di seguito alcune delle sagre de mese ma ce ne saranno molte altre, altrettanto ricche di sapori, tradizioni e sorprese da scoprire. Per questo vi ricordiamo di consultare il calendario giornaliero per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma.

Nei giorni 4-5-6 luglio, Turrivalignani apre le danze con la Sagra della pizza fritta e degli arrosticini, un appuntamento che mette insieme due simboli dell’Abruzzo culinario.

Si prosegue l’11, 12 e 13 luglio con Corrupolo a Corropoli, un evento il cui nome curioso lascia presagire sorprese folkloristiche e una forte identità territoriale. A ruota, il 12 luglio, gli amanti del vino potranno deliziarsi con Cantine Aperte a Ortona dei Marsi: un viaggio sensoriale tra botti, calici e racconti di vigna.

Il weekend lungo del 17-20 luglio ci porta a Casoli di Atri per Pinta tra i Dipinti, una sagra dove l’arte e la birra artigianale si incontrano tra vicoli decorati e laboratori all’aperto. A Casoli, il 18 e 19 luglio, torna protagonista la pizza fritta, questa volta in versione rionale, con variazioni locali da scoprire e gustare.

Il 19 luglio è una data da segnare in agenda: a Miglianico arriva Bile e Beer, un mix vivace tra tradizione e contemporaneità, con birre artigianali, food truck, musica e forse qualche sana dose di ironia abruzzese.

Dal 19 al 26 luglio, Città Sant’Angelo ospita l’affascinante Dall’Etna al Gran Sasso, un viaggio gastronomico che unisce Sicilia e Abruzzo in un abbraccio di sapori, culture e dialetti. Parallelamente, a Sant’Omero prende vita la Sagra del Baccalà (20-26 luglio), regina delle tavole contadine.

Dal 21 al 27 luglio, a Scapriano, la Sagra del Calzone celebra uno dei piatti più golosi e versatili della cucina popolare, con farciture sempre nuove e impasti fragranti. Sempre in quegli stessi giorni, Ornano Grande sfrigola tra le vie con la Sagra della Frittella Ornanese (24-27 luglio) e Mutignano diventa frizzante con Mutignano in Fermento, un festival di musica, birra e buon cibo.

Il 26 luglio è la giornata più intensa del mese: Rocca di Botte ospita La Via delle Cantine, una passeggiata enogastronomica tra pietre antiche e vino novello, mentre Tornimparte celebra le radici agricole con la Festa del Contadino, fatta di balli, trattori, strumenti musicali tradizionali e piatti della memoria.