REGIONE – Tra i protagonisti degli eventi enogastronomici in programma nel mese di Giugno 2025 in Abruzzo c’è senza ombra di dubbio la ciliegia, con due importanti manifestazioni ad essa dedicate. Ma, complice il via ufficiale alla bella stagione, sono diverse le occasioni in Regione per poter stare all’aria aperta e andare in giro tra feste e sagre ad assaggiare le eccellenze eno-gastronomiche del territorio. Vogliamo segnalarvi alcuni degli appuntamenti che si terranno in Regione nelle prossime settimane, rimandandovi comunque al nostro consueto calendario giornaliero, in costante aggiornamento, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma.

Sagra della ciliegia numero sessantotto a Raiano ( il giorno 1). Una manifestazione tra le più antiche della Regione, che affonda le proprie radici nella migliore tradizione culturale folkloristica dell’Abruzzo e, che ha saputo sempre rinnovarsi e proporre qualcosa di nuovo, come la Notte rosso ciliegia. Edizione numero trentotto della Sagra della ciliegia a Giuliano Teatino (il giorno 8) con numerosi stand gastronomici allestiti nel centro storico dove si potranno degustare ed assaporare squisite ciliegie e confetture.

Domenica 1 a Celenza sul Trigno appuntamento con la quinta edizione di Borgo e Gusto, tra degustazioni di prodotti enogastronomici e divertimento. Dopo il successo degli scorsi anni ritorna a Città Sant’Angelo Borgo diVino in tour: un weekend di degustazioni di vini locali insieme ad una selezione di etichette provenienti anche da altre regioni d’Italia. A Paternò di Avezzano, torna la Sagra delle Fave, giunta quest’anno alla sua cinquantacinquesima edizione.

Fino al 2 Street Food Time al Parco del Castello e dal 5 al 7 Street Food al Porto turistico Marina di Pescara con truck food provenienti da tutte le parti d’Italia.

Dal 13 al 15 edizione numero venticinque della Sagra del formaggio fritto, in frazione Villa Popolo di Torricella Sicura: stand gastronomici ma anche dj set e serate danzanti.

Dal 17 al 22 a Sant’Omero quarta edizione di Un castello di birra: birre artigianali, pizza al forno a legna, arrosticini, porchetta e tanto altro, il tutto all’interno della caratteristica cornice del centro storico, alla scoperta dei luoghi storici di Sant’Omero, gli antichi fondaci e i vicoli del feudo.Dal 26 al 28, in contrada Pianibbie Ripitella a Casoli, tornail tradizionale appuntamento con la Sagra della pizza scima.