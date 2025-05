Elezioni Comunali 2025 in Abruzzo: le reazioni politiche

REGIONE – Domenica 25 e lunedì 26 maggio si sono tenute le elezioni amminiztrative in sei Comuni d’Abruzzo. A Sulmona ha vinto Luca Tirabassi, a Carsoli Alessandro Marcangeli. A Bussi sul Tirino é stao eletto Sindaco Salvatore paolo mentre a Castilenti a spuntarla é stata Sabina Mazzocca. Si dovrà tornare alle urne per il ballottaggio l’8 e il 9 giugno a Bisegna (tra Donato Buccini e Maurizio Conte) e ad Ortona (tra Angelo Di Nardo e Nicola Fratino)

“I risultati delle elezioni amministrative confermano la forza di Fratelli d’Italia sul territorio. -ha commentato il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, sen. Etelwardo Sigismondi- Voglio esprimere un doveroso ringraziamento ai candidati, alla classe dirigente e a tutti coloro che hanno lavorato con determinazione in questa campagna elettorale. A Sulmona, Fratelli d’Italia si afferma come primo partito, con un risultato importante che ha contribuito in maniera determinante alla vittoria al primo turno di Luca Tirabassi. Un successo replicato anche a Ortona, dove Angelo Di Nardo, sostenuto da Fratelli d’Italia e da importanti liste civiche, accede al ballottaggio dimostrando non solo la sua credibilità come candidato ma anche la chiara volontà di cambiamento espressa dagli elettori. I dati parlano chiaro: il centrodestra si conferma la prima coalizione della regione, a testimonianza del grande apprezzamento degli abruzzesi per il lavoro svolto a livello locale, regionale e nazionale. Questa tornata elettorale, evidenzia anche la crisi profonda del centrosinistra, incapace di proporre una visione concreta e credibile per i cittadini, limitandosi ad attaccare il centrodestra senza costruire un’alternativa valida. I risultati confermano la crescita costante di Fratelli d’Italia e della nostra coalizione non solo nei centri più grandi ma anche nei comuni a turno unico. Buon lavoro ai sindaci e consiglieri eletti, mentre continuerà l’impegno per il secondo turno elettorale ad Ortona, per garantire alla città quel rinnovamento che i cittadini hanno evidenziato con il voto di quest’oggi”. Così il commenta l’esito della tornata elettorale, evidenziando i successi ottenuti dal partito e dalla coalizione di centrodestra.

