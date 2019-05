Le sagre di giugno 2019 in Abruzzo

Con l’arrivo della bella stagione cominciano a fioccare gli appuntamenti enogastronomici e la sagre tradizionali. Ecco gli appuntamenti da non perdere in Regione

Tra i protagonisti degli eventi enogastronomici in programma nel mese di Giugno 2019 in Abruzzo c’è senza ombra di dubbio la ciliegia, con due importanti manifestazioni ad esso dedicate. Ma, complice il via ufficiale alla bella stagione, sono diverse le occasioni in Regione per poter stare all’aria aperta e andare in giro tra feste e sagre ad assaggiare le eccellenze eno-gastronomiche del territorio. Vogliamo segnalarvi alcuni degli appuntamenti che si terranno in Regione nelle prossime settimane, rimandandovi comunque al nostro consueto calendario giornaliero, in costante aggiornamento, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma.

Si parte il giorno 1 con Borgo e Gusto a Celenza sul Trigno: a partire dalle ore 17 ricco percorso enogastronomico con degustazioni di prodotti tipici locali. Domenica 2 doppio appuntamento. A Rocca di Mezzo si svolge la 73° edizione della Festa del Narciso a Rocca di Mezzo. Una manifestazione che ha subito negli anni una vera e propria evoluzione: inizialmente consisteva in una semplice sfilata sui carri, il cui tema riportava quasi sempre al folklore abruzzese; oggi, invece, si realizzano vere e proprie scenografie dagli svariati contenuti. A Giuliano Teatino si tiene la 36° edizione della Sagra della ciliegia, con numerosi stand gastronomici allestiti nel centro storico dove si potranno degustare ed assaporare squisite ciliegie e confetture; in programma anche gli spettacoli di Stellina e Vittorio il Fenomeno.

Dal 7 al 9 Sagra della ciliegia numero 74 a Raiano. Una manifestazione tra le più antiche della Regione, che affonda le proprie radici nella migliore tradizione culturale folkloristica dell’Abruzzo e, che ha saputo sempre rinnovarsi e proporre qualcosa di nuovo, come la Notte rosso ciliegia e il concorso “Balconi fioriti”. Sabato 8 e domenica 9 prima edizione dello Street Food del Sacro Cuore a Celano, con tanti trucks provenienti da tutta Italia pronti a soddisfare tutti i palati; musica live entrambe le serate.

Ricco di eventi il weekend successivo. Dal 14 al 16 a Garrufo di Sant’Omero è la volta del Garrufo Stinc Festival: stand gastronomici con stinco di maiale, accompagnato da patate o alla birra, wurstel con patate, hot dog, arrosticini, birra alla spina e artigianale e tanto altro. In piazza Martiri a Teramo arriva, invece, l’International Pizza Festival: per tre sere protagonisti saranno le migliori pizzerie d’Italia, 30 maestri pizzaioli e 10 selezionati operatori di Street Food. Negli stessi giorni a Tortoreto si svolge la decima edizione di Finchè c’è birra c’è speranza: stand gastronomici, birra artigianale, arrosticini, area bimbi e musica dal vivo. Tortoreto ospita, dal 19 al 23, anche la Sagra della seppia. Negli stand gastronomici si potrà gustare il delizioso mollusco in tante ricette: in umido con patate e piselli, fritte in pastella, ripiene o alla brace, ma sempre accompagnate da un buon Trebbiano, prima di passeggiare sul lungo mare e tra le bancarelle allestite per l’occasione.

Dal 21 al 23 fiumi di birra a Castellalto per festeggiare i cinque anni di attività del Microbirrificio Bibibir: non mancheranno musica dal vivo, street food e visite guidate. Negli stessi giorni torna a Mutignano la tradizione di “Jisce Sole”, il rituale del solstizio d’estate. La manifestazione, organizzata dall’Associazione Culturale Mutignano Eventi e giunta alla sua sesta edizione, si svolgerà tra le vie del Borgo antico: saranno rappresentati tutti i momenti della tradizione abruzzese tipici del solstizio estivo e della notte di S. Giovanni, come il “Compare e la compara a fiori” e “Zombe lu foche”

Dal 28 al 30 appuntamento ad Atessa con Square@rt con veri e propri chef di strada pronti a proporre prodotti regionali secondo la migliore tradizione culinaria.

