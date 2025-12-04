Le sagre di Dicembre 2025 in Abruzzo: Pescara, L’Aquila, Chieti e Teramo

A dicembre in Abruzzo non mancheranno gli eventi che avranno per protagoniste le eccellenze eno-gastronomiche del territorio o che rievocheranno antiche tradizioni. Che si tratti di sagre di prodotti culinari oppure di antiche tradizioni ci saranno occasioni per allietare le giornate di grandi e piccini.

Dal 5 al 7 dicembre il Palazzo dell’Artigianato in Via Roma, 28 a Guardiagrele ospiterà una tre giorni dedicata alla scoperta dei sapori e delle storie del territorio Il 7 dicembre l’atmosfera natalizia avvolgerà l’Alto Sangro con due appuntamenti imperdibili. A Barrea, dalle ore 13:00 in Piazza del Mammarino, protagonista sarà la tradizionale polenta fumante, servita in un clima di festa e accompagnata dalle note travolgenti della Hobos Street Band, capace di coinvolgere il pubblico con la sua energia contagiosa. In serata, dalle ore 18:00, ci si sposterà a Pescasseroli, dove in Piazza della Chiesa tornerà ’Rcnell & Vin Brûlé, uno degli eventi più amati dell’inverno pescasserolese. Tra profumi di vin brulè, convivialità e tradizione, il borgo si trasformerà in un luogo di incontro e calore, perfetto per vivere la magia del Natale nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo.

Dicembre é anche il mese dei mercatini di Natale, che sono anche un vero e proprio paradiso per gli amanti delle prelibatezze gastronomiche. Passeggiando tra le bancarelle illuminate, l’aria si riempie di profumi inebrianti: il dolce aroma del vin brulé scalda il cuore, mentre le nocciole tostate e il castagne arrosto invitano a fermarsi per un assaggio.

Le delizie culinarie, dai panettoni artigianali ai biscotti speziati, raccontano storie di tradizioni antiche e di passione per il cibo. Ogni morso è un viaggio nei sapori, una celebrazione della convivialità. Non si può lasciare il mercatino senza aver prima assaggiato un formaggio locale, magari accompagnato da una fetta di pane fresco, o una porzione di polenta calda con sugo!

I mercatini di Natale non sono solo un luogo dove acquistare: sono un’esperienza da vivere, dove ogni prelibatezza assaporata crea ricordi indimenticabili da condividere con chi si ama. Di seguito il link con il programma, in costante aggiornamento, delle località in cui potete trovarli.