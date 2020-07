S.P. Majeletta/Passolanciano, le dichiarazioni di Febbo

Definito il progetto per la messa in sicurezza della strada attraverso la riprogrammazione di risorse pari a 399.822,30 euro

PESCARA – L’assessore alle Attività Produttive e Turismo Mauro Febbo ha annunciato la definizione del progetto per la messa in sicurezza della S.P. Majeletta/Passolanciano attraverso la riprogrammazione di risorse pari a 399.822,30 euro al fine di giungere in tempi certi alla sua riapertura definitiva.

Febbo ha spiegato come come “durante l’ultima seduta di Giunta regionale abbiamo approvato uno specifico atto, a firma del sottosegretario Umberto D’Annuntiis, con il quale è stato definita la riprogrammazione dei fondi FSC 2014/20, incaricando l’Arap quale Ente attuatore per realizzare i lavori previsti. La Regione concretizza un impegno assunto attraverso la messa in totale sicurezza di una arteria fondamentale e strategica ai fini turistici del comprensorio. Come Regione – aggiunge Febbo – adesso ci attendiamo da parte della Provincia di Chieti altrettanto impegno per avere quell’arteria aperta e fruibile tutto l’anno. Ricordo come a gennaio scorso c’era stato un confronto molto forte con il Presidente della Provincia Pupillo affinché venissero assunte decisioni concrete attraverso l’impegno di risorse, peraltro messe a disposizione della Regione, ma indirizzate ad altri interventi.

“Pertanto – ha concluso Febbo – oggi la Regione riprogramma in maniera concreta le risorse da impegnare immediatamente, rispondendo alle esigenze di un territorio fondamentale per il nostro turismo qual è il territorio della Majella, aldilà di interventi inutili e di facciata fatti da qualche onorevole del Movimento dei 5 stelle”.