Notizie del 2 luglio sul Covid-19 in Abruzzo e dati e bollettino: sono 32 i pazienti ricoverati, nessuno in terapia intensiva

REGIONE – Giovedì 2 luglio 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale, datato 1° luglio, parlava i 2 nuovi casi, 32 pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 0 in terapia intensiva, mentre gli altri 138 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl, 2654 i dimessi/guariti.

Sul territorio nazionale il bollettino del Ministero della Salute ci ha detto che i nuovi casi erano 182 casi, in aumento rispetto al giorno preceente. Il totale dei positivi era di 15.255: di questi 14.143 si trovano in isolamento domiciliare asintomatici o con pochi sintomi, 1.025 persone sono ricoverate con sintomi

La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha dichiarato che nel mese di settembre 2020 le attività didattiche riprenderanno in presenza e in sicurezza su tutto il territorio nazionale. Nessuno ha mai affermato che la didattica digitale possa o debba sostituire la didattica in presenza: l’attività a distanza si tratta soltato di una alternativa, di una opportunità complementare. Sulla maturità ha detto che gli esami si sono svolti in presenza e in sicurezza. Ci si é adoperati per appositi protocolli di sicurezza siglati con le Organizzazioni sindacali, si é lavorato ogni giorno perchè tutto potesse funzionare per il meglio e credo che l’obiettivo sia stato raggiunto pienamente. A settembre saranno disponibili tutti gli spazi necessari. Intanto tavolo regionale e le istituzioni abruzzesi si sono confrontati con la ministra Azzolina per mettere a punto l’organizzazione del nuovo anno scolastico. Al centro del confronto gli spazi da riorganizzare, i lavori da effettuare per garantire il distanziamento sociale, i tempi e l’eventuale reperimento di nuove aule.

