Roseto, manutenzione verde: nuovi interventi di potatura

ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) – Il Comune di Roseto, tramite le ditte Ecologia trasporti e Gdg, sta provvedendo alla potature di alcuni alberi nella zona sud della Nazionale, nel tratto compreso tra via Marche e via Tacito (lato est); e tratto compreso tra via Basilicata e via Iseo (lato ovest).

Si tratta di interventi di routine, in particolare di alleggerimento della chioma, per evitare che i numerosi alberi presenti nel territorio cittadino, da grande risorsa ecologica, si possano trasformare in potenziale pericolo per le persone e per le auto circolanti.

“Stiamo intervenendo al minimo indispensabile per eliminare i rami pericolanti”, dice l’assessore all’Ambiente Nicola Petrini, “É chiaro che, in questo modo, i pini – alcuni dei quali non venivano potati da anni – adesso possono presentare un aspetto diverso, con una chioma più rada. Ma questo non vuol dire che le potature non vengano effettuate secondo le regole. Dobbiamo, d’altro canto, garantire la sicurezza dei cittadini, siano essi pedoni o automobilisti. Nelle strade interne, inoltre, ci sono alcune piante, in particolare lecci, assolutamente inadeguate a zone altamente edificate.

In questo caso, visto che sono ormai presenti da tempo, stiamo lavorando per mantenerle e contenerle, sempre tenendo presente la sicurezza dei rosetani e dei turisti. Le ditte sono in grado di svolgere il lavoro richiesto nel miglior modo possibile”, conclude l’assessore, “non comprendiamo, quindi, le critiche rivolte dal Coordinamento nazionale alberi e paesaggio sulle potature. Penso che l’obiettivo comune, e unico, sia quello della salvaguardia del verde pubblico a Roseto che però non può prescindere dalla sicurezza dei cittadini e di chi si trova a frequentare la nostra città, sia in auto che a piedi”.