3° Gran Fondo Palmiro Masciarelli, viabilità a San Giovanni Teatino

In occasione dell’evento sportivo del 18 marzo prossimo, il comune ha emanato disposizioni per garantire la sicurezza di partecipanti, organizzatori e spettatori durante la gara ciclistica che partirà e arriverà nel territorio comunale di San Giovanni Teatino

SAN GIOVANNI TEATINO (CH) – Domenica 18 marzo 2018 si corre la gara ciclistica “3° Trofeo Gran Fondo Palmiro Masciarelli Città di San Giovanni Teatino Medaglia d’Oro Provincia di Chieti” sul percorso: Corso Italia, Via Cavour, proseguendo per i territori di Pescara e di Chieti, Via Edison, Corso Marconi, Via Belvedere, Via Europa e arrivo in Corso Italia.

PROGRAMMA

La gara, organizzata dalla “ASD Masciarelli” è riservata alla categoria agonistica e prevede la partenza alle ore 9.00. Il programma comunicato dall’organizzazione prevede il ritrovo alle ore 7.00 nei pressi del Palazzetto dello Sport di largo Woytjla a Sambuceto, partenza alle ore 9.00 da piazza San Rocco con direzione Pescara, transitando su corso Italia e via Cavour per poi immettersi sulla via della Bonifica nel Comune di Pescara. Arrivo da Chieti transitando su via Edison, corso Marconi, via Belvedere, via Europa e corso Italia con arrivo, previsto tra le ore 11.00 e le ore 16.00, in corrispondenza di Piazza Municipio.

VIABILITÁ

Per un regolare e sicuro svolgimento della gara nel territorio del Comune di San Giovanni Teatino, il funzionario responsabile, Ten. Giancarlo Buranello, ha ordinato per il giorno 18 marzo 2018, dalle ore 8.00 alle ore 16.00, ovvero fino alla fine della manifestazione l’istituzione del divieto di sosta con rimozione in ambo i lati del tratto di corso Italia interessato all’arrivo della manifestazione ciclistica, dall’intersezione con le vie Garibaldi-Potenza all’incrocio con le vie Mazzini-Cavour ed il divieto di transito limitatamente al passaggio dei corridori in via Cavour fino al confine con la Città di Pescara dalle ore 9.00 alle ore 10.00.

Per la conclusione della manifestazione, la circolazione veicolare è temporaneamente sospesa dalle ore 11.00 alle ore 16.00 limitatamente durante il passaggio dei ciclisti provenienti dal territorio del Comune di Chieti, sulle seguenti strade: via Edison, corso Marconi, via Belvedere, via Europa, corso Italia fino all’intersezione con le vie Mazzini-Cavour.