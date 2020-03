Roseto degli Abruzzi, intensificati i controlli per emergenza Coronavirus

Anche il Sindaco e il vicesindaco hanno fatto un giro in città per controllare il rispetto dell’obbligo di legge di rimanere in casa

ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) – Il Comune di Roseto degli Abruzzi ha comunicato, tramite nota pubblicata sulla pagina ufficiale Facebook, che nella mattinata del 19 marzo di controllo anche il Sindaco e il vicesindaco hanno fatto un giro in città per controllare il rispetto dell’obbligo di rimanere in casa previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo.

“Raddoppiate le pattuglie per reprimere e sanzionare uscite per motivi futili. Il tutto in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri”, si legge nella nota.

Il DPCM 9 marzo 2020, recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19, prevede che fino al prossimo 3 aprile, ci si possa spostare soltanto in casi tassativi (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, rientro al proprio domicilio, abitazione, residenza) e con un modulo di autocertificazione.