Un minuto per trenta giorni, allenamenti da casa con lo Zenit Club

Il centro fitness di Montesilvano propone un’iniziativa sui suoi canali social con mini sessioni di allenamento semplici e alla portata di tutti

MONTESILVANO – Con la chiusura dei centri sportivi per l’emergenza Coronavirus, fioccano le iniziative per restare in forma pur stando tra le mura amiche. Tra queste segnaliamo quella della presidentessa del centro fitness di Montesilvano, Angela Del Papa che ci illustra in cosa consiste il loro progetto:

“Vorrei condividere con voi la mia iniziativa web #1×30, una sfida social che ho lanciato per diffondere il movimento nelle case delle persone. Un piccolo gesto dal potere immenso: un minuto può trasformare una persona sedentaria in attiva. E adesso chi non ha un minuto di tempo?

In questi giorni siamo stati chiamati a cambiare le nostre abitudini, a restare a casa: questo mi ha spinto a creare un’iniziativa per tenere in movimento gli iscritti della mia palestra Zenit di Montesilvano, farli divertire e contribuire a diffondere il fitness.

Il risultato avuto è stato sorprendente: non solo chi già si muove e mi segue da anni ha partecipato all’iniziativa, ma anche chi non si muoveva da anni!

#1X30 è il nome dell’iniziativa, un minuto di allenamento per 30 giorni, un piccolo gesto (ma potente) per rimanere attivi e contribuire a far allenare chi ancora oggi non ha mai messo piede in un club. Una campagna Etica, di pubblica utilità per intrattenere, far divertire, tenere in movimento e regalare un sorriso a l’intera Nazione.

Alla mia sfida hanno risposto, tra gli altri, il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis, il vicesindaco Paolo Cilli, l’assessore Deborah Comardi, i consiglieri Francesco De Pasquale e Alice Amicone, e la lista cresce sempre di più.

Sono fiera di questo risultato, come sono orgogliosa di tutte le persone che ogni giorno mi seguono sul gruppo Facebook Fatti un Piacere. Qui ogni giorno pubblico mini sessioni di allenamento semplici e alla portata di tutti, così da restare vicino ai miei soci e a tutte quelle persone che non vogliono rinunciare al movimento restando a casa. Un’iniziativa che può aiutarci a stare sereni e in forma”.

LINK DOVE TROVARE I VIDEO DI FITNESS:

#1X30 IL MINUTO CHE TI PUO’ CAMBIARE LA VITA [ GIORNO 6 DELL SFIDA 1X30 ]Ieri scambiavo due battute a distanza con Roberta che è stata sfidata giorni fa da Valentina Castelli e sorridendomi mi ha detto:”Angela che ci fai con un minuto!?…..dai!”.Roberta tu sicuramente nulla perché in ogni caso ti alleni, ti muovi, fai attività fisica con costanza, ami muoverti, conosci i benefici del movimento, sei brava, se non sbaglio giochi anche a calcio, conosci bene il significato di impegno, costanza e abitudine. 😉Ma mettiti nei panni di chi non fa nulla!Mettiti nei panni di chi non conosce!Mettiti nei panni di chi non si avvicina all’attività fisica perché si sente a disagio.Mettiti nei panni di chi in questi giorni ci aveva messo il pensiero e si è trovato con la strada sbarrata dagli eventi.Ciò che propongo non è un’allenamento, non vi trasforma il fisico, ma vi apre la mente a fare qualcosa di diverso per aiutare gli altri, un momento gogliardico, un gesto strepitoso per tutta la nazione.Caxxo alzatevi per un minuto e fate un esercizio. Dobbiamo diffondere positività……!Se non sappiamo fare bene le piccole cose, non ne faremo mai di grandi. È per la nostra Nazione è per stare meglio!!!Oggi sfido: Marcucci Roberta, Cantò Umberto, Pisciella AlessioRegole del gioco: video di 1 minuto di esercizio✔️ per trenta giorni✔️ tagga tre amici che a loro volta dovranno fare la stessa cosa✔️ metti #1X30 #zenitclub #iononmolloNon nuoce alla salute, è un gioco con finalità etiche. 😉#1X30 #zenitclub #iononmollo Pubblicato da Zenit Club su Domenica 15 marzo 2020