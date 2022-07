Rock Your Head a Montebello di Bertona: line up dell’edizione 2022

MONTEBELLO DI BERTONA – Il 12 e il 13 agosto torna in presenza il Rock Your Head, alla sua dodicesima edizione presso Montebello di Bertona, in Abruzzo. Il festival musicale da diversi anni porta artisti nazionali ed internazionali nell’area naturale della Vestina d’Abruzzo, regalando un momento di commistione tra cultura popolare locale, avanguardia musicale e processi di rigenerazione urbana.

Il panorama musicale ha visto in questi ultimi anni cambiare le proprie regole, le modalità di fruizione e di interazione tra professionisti e appassionati. Tuttavia è rimasto ed è più che mai vivo il desiderio di incontro, di voglia di conoscere e tornare vivere in tempo reale e fisico l’esperienza della musica e dei festival musicali.

A poche settimane dall’evento, il Rock Your Head si ripresenta più maturo e consapevole ponendo le basi per costruire un appuntamento che, in continuità con l’identità del festival definita negli anni, sia in grado di rispondere alle trasformazioni contemporanee ed ai bisogni di socialità e aggregazione, i cui spazi di espressione hanno inevitabilmente subito una limitazione a seguito del Covid-19.

Per l’edizione 2022 l’assetto della location del festival sarà più ampio. Il main stage, sul quale si alterneranno band nazionali e internazionali, si arricchirà di un secondo palco pensato per dare spazio ai giovani artisti emergenti e allo stesso tempo consentire di scoprire nuove angolazioni e prospettive di Montebello di Bertona. Si confermano gli appuntamenti in collaborazione con le realtà abruzzesi che si pongono l’obiettivo di stimolare e incentivare la conoscenza del territorio, attivando processi di rigenerazione socio-culturale degli spazi e aprendo la partecipazione a chiunque.

Non mancherà l’area ristoro, alla quale si affiancherà lo speciale appuntamento presso il Belo Monte Social Bar per godere della vista del paese e del panorama circostante all’imbrunire. Infine, anche per questa edizione sarà disponibile l’area camping, che, oltre a consentire ai partecipanti di vivere appieno le due giornate del festival, renderà l’evento maggiormente accessibile a coloro che arrivano da più lontano.

ROCK YOUR HEAD 2022 LINE UP

KOROBU

GUIDO MOBIUS

CLT DRP

LAMPREDONTO

CACAO MENTAL

GO DUGONG