Silvi, lavori della rete stradale: un incontro per fare il punto della situazione

SILVI – Il sindaco Scordella e il presidente del Consiglio, Antonio Gambacorta, questa mattina, si sono incontrati con il vicepresidente dell’Ente, Luca Frangioni, alla presenza del dirigente tecnico, Francesco Ranieri per fare il punto sui lavori in programma con il Piano Asfalti nel territorio di Silvi. “Ci sono oltre 400 mila euro da spendere, di questi, quelli sulla provinciale 29/b per Silvi Paese sono stati già appaltati per un importo di 150 mila euro – ha dichiarato a margine della riunione Frangioni – saranno i primi ad essere realizzati. Sulla provinciale 30 sono previsti oltre 270 mila euro di lavori che saranno realizzati in autunno. Stiamo verificando con gli uffici la possibilità di collaborare con l’amministrazione comunale per la nuova illuminazione sul ponte ciclopedonale del Cerrano”.

