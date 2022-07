L’Aquila, al Convento di San Giuliano torna l'”Atelier delle arti”

Sono aperte le iscrizioni per partecipare all’Atelier delle Arti 2022 dell’Aquila, che si svolgerà dal 22 al 24 agosto

L’AQUILA – Torna dal 22 al 24 agosto 2022 presso il Convento di San Giuliano, dopo la fortunata edizione del 2021, l’Atelier delle Arti: una tre giorni dedicata all’arte, alla musica, al teatro e alla poesia.

L’iniziativa è rivolta a tutti gli appassionati di queste arti che abbiano voglia di mettersi “in viaggio” di fianco a professionisti del settore, in un ambiente di convivenza creativa e di scambio umano.

Tra gli ospiti di quest’anno figurano Marta de Lluvia e Miriam Foresti, cantautrici, Andrea Socrati, storico dell’arte che avvicinerà i partecipanti allo studio della “poesia tattile”, Elena Berera e Vincenzo Olivieri, attori. L’atelier inoltre vedrà la partecipazione straordinaria di Ninetto Davoli.

Non mancheranno momenti di convivialità e musica, con uno spettacolo teatrale a cura di Teatrabile dal titolo “Il pastore e la fontana” (ispirato a un’opera di Rodari sull’Aquila) e una serata musicale a cura di de Lluvia e Foresti.

Completeranno l’evento le Visite di AquilArtes presso il Convento di San Giuliano e nel centro storico dell’Aquila.

A chi lo richiede, verrà rilasciato un attestato per attività formativa. Ai docenti l’attestato di partecipazione avrà il riconoscimento delle ore di frequenza, valide come aggiornamento docenti e riconosciute dal MIUR. Sarà possibile partecipare all’iniziativa anche in forma residenziale. La scadenza per le iscrizioni è fissata per il giorno 16 agosto.

L’organizzazione e la direzione artistica dell’evento sono curate dall’Associazione AquilArtes.