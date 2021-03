Robert Cavarra grande organista e musicologo in Colorado

GUARDIAGRELE – Robert Cavarra (il cognome italiano era Ciavarra) nacque a Denver in Colorado, il 23 febbraio 1934, da Alfonso Ciavarra e Mary Bianco. Il padre, anche lui a Denver, l’11 ottobre del 1908, era figlio di Fileno Nicolino Ciavarra (nato a Taranta Peligna, in provincia di Chieti, il 9 aprile del 1886, da Alfonso ventottenne “pannaiolo” e Concetta Di Lauro) e di Marianna Grazia Concetta Ciavarra (nata a Guardiagrele, il 24 febbraio del 1888, da Rocco trentottenne “fabbricante di panni” e la trentacinquenne Rosa Cristini). Fileno e Marianna, i nonni di Robert, giunsero negli Stati Uniti, insieme ad altri parenti, nel 1906.

Viaggiarono sul piroscafo “Roma” e si sposarono a Denver il 18 ottobre 1907. In Robert N. Cavarra la passione per la musica iniziò sin dalla sua infanzia e all’età di 12 anni già si esibiva pubblicamente. Il suo senso della musicalità fu plasmato attraverso i suoi studi alla “Pontificia Università Gregoriana” e al “Pontificio collegio americano del Nord” (dove servì come organista).

Fu professore di musica e noto organista da concerto. E’ stato uno dei principali partecipanti alla rinascita della tradizione dell’organo classico in Nord America e ha portato il plauso internazionale alla “Colorado State University”. Insegnò, dal 1963 al 2000, nella facoltà del “CSU’s Department of Music, Theater and Dance” di cui poi divenne professore emerito di musica. Cavarra si esibì in numerosi recital e tournée suonando in concerti tenuti in Europa e in Nord America.

Sotto la guida del Prof. Cavarra, tre esempi di livello mondiale del movimento moderno dell’organo classico furono costruiti in Colorado: l’organo Casavant Fr res alla CSU (1969); l’organo Lawrence Phelps Opus 1 alla St. Luke’s Episcopal Church (1973); e l’organo Danish Marcussen and Son alla First United Methodist Church (1987). Insieme alla moglie istituì una fondazione internazionale, senza scopo di lucro, la “Pro Organo Pleno XXI”. Robert N. Cavarra sposò Barbara (1941-2016 – donò al marito un rene e sostenere ogni sforzo di Robert come professore di organo) che gli diede quattro figli: Karla, Christopher, Stephan e Matthew. Robert N. Cavarra morì nel febbraio del 2008.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”