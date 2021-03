Fossacesia, buoni spese per famiglie in difficoltà: ecco l’avviso

FOSSACESIA – Sul sito istituzionale del Comune di Fossacesia (fossacesia.org), sezione Amministrazione Trasparente, è stato pubblicato l’avviso per la distribuzione di buoni spesa a nuclei familiari in difficoltà. Destinatari dell’avviso sono i cittadini in possesso di requisiti specifici come essere residenti o domiciliati nel Comune di Fossacesia e di non percepire bonus nel comune di residenza; essere in condizione di difficoltà economica in correlazione all’emergenza sanitaria da Covid 19 (licenziamento, mobilità, cassa integrazione, perdita o riduzione del lavoro non coperta da ammortizzatori sociali); sospensione di attività autonome; cessazione o riduzione di attività professionali o d’impresa; disoccupazione; mancato rinnovo di contratto a termine o di lavoro atipici; titolarità di reddito da lavoro, da locazione immobili, da pensione o da altra forma di entrata di importo mensile non superiore a € 800,00, se il nucleo è composto da 1 sola persona, o di € 900,00 se composto da 2 persone.

I beneficiari potranno individuare autonomamente gli esercizi commerciali presso cui spendere i buoni tra quelli aderenti all’iniziativa nel Comune di Fossacesia. Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di mercoledì 24 marzo, alle ore 12. Il modulo di domanda è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Fossacesia (fossacesia.org) e in apposito box situato all’esterno del Comune vicino all’ingresso dello sportello Servizi Demografici dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16 alle ore 18. E’ possibile inviare la domanda anche via posta elettronica all’indirizzo comune@pec.fossacesia.org.