Riunione Tecnica di Coordinamento Interforze oggi a Pescara

PESCARA – Nella mattinata odierna si è tenuta una Riunione Tecnica di Coordinamento Interforze presieduta dal Prefetto Di Vincenzo, alla quale hanno partecipato il Questore, dott. Luigi Liguori, il Comandante del Reparto operativo provinciale dei Carabinieri, col. Gaetano La Rocca, il Vice Comandante provinciale della Guardia di Finanza, col. Gabriele Miseri, il Comandante della Polizia Municipale di Pescara, col. Danilo Palestini, il Comandante della Polizia Municipale di Montesilvano, magg. Nicolino Casale, il Comandante della Polizia Municipale di Spoltore, cap. Panfilo D’Orazio, l’agente della Polizia Municipale di Città Sant’Angelo Mauro Di Pasquale.

Al centro della riunione l’attività di controllo del rispetto della disciplina anti Covid. Al riguardo, nel sottolineare l’importanza di mantenere alta l’attenzione sull’argomento, ci si è soffermati, in particolare, sui controlli per prevenire forme di assembramento ed evitare violazioni del divieto di spostamenti fra comuni, se non nei casi in cui ciò è consentito, quali comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Sono stati pertanto disposti servizi straordinari con particolare rifermento alla corrente settimana, comprensiva della festività dell’8 dicembre.