“Fratelli d’Italia conferma la sua crescita inarrestabile, determinante per la vittoria finale. A breve l’ufficialità dei nuovi ingressi”

PESCARA – “Ottimo è il risultato elettorale in tutta la provincia di Pescara: ogni scelta pianificata e concordata ha portato al successo nei Comuni di Penne, Collecorvino, Civitella Casanova e Manoppello ed il contributo dei tesserati in fratelli d’Italia è stato determinante per la vittoria finale, a conferma di una crescita inarrestabile del nostro partito. La pattuglia di Consiglieri legati a FdI, infatti, si infoltisce di almeno 12 elementi, le cui generalità verranno rese note a breve attraverso la presentazione ufficiale dei nuovi ingressi. Sicuramente da questa tornata elettorale il centro destra ne esce rinforzato e immediatamente ci metteremo all’opera per tenere salda la coalizione in vista dei prossimi appuntamenti elettorali previsti per il 2022. Uniti si è vinto ovunque in provincia di Pescara anche in zone dove da decine di anni governava il centro sinistra, frutto del lavoro quotidiano e capillare che si sta svolgendo sul territorio, sempre a servizio della collettività” .

La nota congiunta del capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Guerino Testa e del coordinatore provinciale del partito, Stefano Cardelli.